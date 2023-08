“Buon compleanno Peppino”: in ricordo della nascita di Giuseppe Di Vittorio

“Buon compleanno Peppino” è la commemorazione che il comune di Cerignola ha organizzato per ricordare la nascita di uno dei nostri più onorevoli concittadini, Giuseppe Di Vittorio. Nato l’11 agosto 1892 a Cerignola, Giuseppe Di Vittorio è stato il fondatore del più grande sindacato dell’Italia democratica, esponente di spicco del Pci nel dopoguerra, presidente della Federazione Sindacale Mondiale. Un uomo da sempre schierato dalla parte dei lavoratori e dei più deboli, in lotta per la difesa del lavoro e della democrazia. A 131 anni dalla sua nascita, il comune di Cerignola, in collaborazione con l’associazione Casa Di Vittorio, la fondazione Placido Rizzotto e gli enti CGIL della provincia, ha organizzato un evento che si terrà il 10 agosto presso la sala ricevimenti “Torre Brayda”. Il programma della serata è così articolato:

dalle 17.30 si terranno dei laboratori per i giovani dai 19 ai 30 anni, in linea con il programma “Mafie e legalità, generazioni e racconti a confronto”; a dirigere le attività saranno Pietro Fragasso , della Cooperativa Pietra di Scarto, Umberto Franciosi , dell’Osservatorio Placido Rizzotto, Gianni di Bari , giornalista, e Serena Cazzolla , dell’Associazione Casa Di Vittorio. Questo primo momento di attività sarà concluso dalla lettura di Giuseppe Di Vittorio da parte di Marcello Colopi .

si terranno dei laboratori per i giovani dai 19 ai 30 anni, in linea con il programma “Mafie e legalità, generazioni e racconti a confronto”; a dirigere le attività saranno , della Cooperativa Pietra di Scarto, , dell’Osservatorio Placido Rizzotto, , giornalista, e , dell’Associazione Casa Di Vittorio. Questo primo momento di attività sarà concluso dalla lettura di Giuseppe Di Vittorio da parte di . dalle 19.30 si terrà un libero dibattito in cui interverranno Sebastiano Fabio Venezia, Deputato PD Regione Sicilia e già Sindaco di Troina; Pierpaolo d’Arienzo, Segretario provinciale PD Foggia e Sindaco di Monte Sant’Angelo; Stefania Creatura, della FLC CGIL Foggia; Matteo Bellegoni, FLAI CGIL Nazionale; l’Amministrazione Comunale di Cerignola e i coordinatori e le coordinatrici del laboratorio. Serena Cazzolla, dell’Associazione Casa Di Vittorio, modererà il confronto. Seguiranno Giustina e Michele dell’Anno con lo spettacolo “…E lo volevano bene pure le pietre”, Giuseppe Di Vittorio e la sua terra.

La serata sarà accompagnata da una cena a buffet e costituirà un’occasione per il tesseramento 2023 all’Associazione Casa Di Vittorio.