Calendario serie C 2023/24, l’Audace Cerignola debutta in casa contro il Messina

Giornata intensa oggi per la Lega Pro, diretta da Matteo Marani: prima la composizione dei gironi del campionato di serie C, poi la compilazione dei calendari con la partenza del torneo fissata al 3 settembre. L’Audace Cerignola nel girone C vede cambiare complessivamente cinque formazioni rispetto alla precedente annata: oltre alle neopromosse Sorrento, Brindisi e Catania c’è il Benevento sceso dalla B ed una X che dovrebbe essere rappresentata dalla Casertana, in attesa di ripescaggio una volta concluso l’iter dei ricorsi presso la giustizia amministrativa. Tale fattispecie ha determinato il ritorno del Pescara nel girone B, come nel 2021/22. Alle 15, la Lega Pro ha poi reso noto il calendario dei tre gironi. Quattro i turni infrasettimanali stabiliti: 20 settembre, 25 ottobre, 14 febbraio 2024 e 6 marzo 2024, sabato 23 dicembre si disputerà il turno prenatalizio. Unica sosta domenica 31 dicembre, mentre il termine della regular season è fissato al 28 aprile. Playoff al via da domenica 5 maggio, playout 11 e 18 maggio.

Prima giornata in casa per la formazione di Ivan Tisci, che al “Monterisi” ospiterà il Messina, la prima trasferta invece sarà a Sorrento sette giorni più tardi. Alcuni degli incroci clou: col Crotone alla 4^ giornata, il Benevento alla 7^ (andata in casa), Avellino alla 10^, Catania alla 13^ (andata in casa), il derby con il Foggia alla penultima (andata in casa). Chiusura con il Giugliano, fra le mura amiche il 28 aprile. Di seguito il cammino completo della formazione gialloblu.