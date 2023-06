Cannibalizzazione di auto, Pinuccio di “Striscia la notizia” è tornato a Cerignola

Nuova presenza a Cerignola per Pinuccio, uno degli inviati di “Striscia la notizia”: nella puntata trasmessa ieri, la trasmissione di Canale 5 ha affrontato il tema della cannibalizzazione delle auto, fenomeno nel quale la città ofantina è uno degli snodi principali. «Quattrocento veicoli ritrovati nei primi mesi dell’anno – afferma Pinuccio nel servizio -, un fenomeno in espansione che si spinge fin quasi nei territori alle porte di Bari». Viene ripercorso tutto il procedimento di smontaggio, piazzamento dei pezzi asportati dalle auto e dell’incendio delle carcasse, con particolare sottolineatura dei risvolti ambientali ed economici relativi a tale pratica e anche per ciò che concerne lo smaltimento una volta rinvenuti i mezzi. Pinuccio cita anche un report a cura de Il Sole 24 ore che vede la Puglia sul podio per i furti d’auto nell’anno 2022, con la provincia Bat al primo posto seguita da Foggia, mentre Bari è al quarto. Si sottolinea il lavoro delle Guardie Ambientali Civilis nel monitorare il territorio e nelle segnalazioni, l’inviato del programma tv si appella al ministro dell’Interno Piantedosi affinché «si intervenga su alcuni circuiti di vendita dei ricambi ben noti sui quali vengono piazzati quelli di origine furtiva per arginare lo spiacevole fenomeno».

Clicca qui per guardare il servizio