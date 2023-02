Cede il tetto di Palazzo Carmelo a Cerignola | Foto

Nel pomeriggio di oggi una porzione del tetto di Palazzo Carmelo è venuto giù. L’intero complesso è interessato da lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza (seppure il crollo è avvenuto laddove non vi sono lavori in corso). La situazione di pericolo era nota da tempo, ma nessuno immaginava un simile epilogo. É accaduto intorno alle 16, quando una residente della zona ha dato l’allarme, avendo sentito un boato e le relative macerie. I Vigili del Fuoco, intervenuti, stanno adesso verificando la situazione dell’immobile (assieme ai tecnici dell’Ufficio comunale e alla Polizia locale) per scongiurare altri episodi simili. Una delle prime reazioni sui social è stata del consigliere comunale Tommaso Sgarro, che ha anche raccontato i primi danni rilevati: «In un anno e mezzo non so quante segnalazioni siano state fatte a più riprese da privati cittadini, e non, per denunciare la situazione di pericolo e degrado alle quali hanno fatto seguito timidi e inutili interventi, e risposte elusive. Un pezzo di storia della città che non sappiamo se sarà recuperabile. Danneggiata la sede della Confraternita, crollati i tetti della struttura».

«Adesso qualcuno si assumerà la responsabilità di quello che sta succedendo o la colpa sarà sempre di qualcun altro? Ora c’è subito da trovare una sistemazione alle famiglie che abitano nei piano terra di Via Vittorio Veneto dell’ex struttura comunale. Ora…ma è anche tardi! Esprimo la personale amarezza per quanto accaduto, un fatto decisamente evitabile, uno sfregio alla città», conclude nella breve nota Sgarro.

Anche il Sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, in serata ha difeso una nota: «Lo storico Palazzo Carmelo è fatiscente da decenni e questa Amministrazione ha ottenuto fondi per metterlo in sicurezza e renderlo funzionante. Nel primo lotto della struttura, i lavori procedono senza problemi; per il secondo lotto, invece, ottenuti da poco i finanziamenti, sono in corso procedure di incarico ai tecnici che si occuperanno di metterlo a nuovo. Proprio su questo ultimo lotto si è registrato il cedimento. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i tecnici del Comune di Cerignola, la Polizia Locale e il nostro assessore ai lavori pubblici Mario Liscio. La situazione è sotto controllo: i servizi sociali stanno trovando una sistemazione per le cinque famiglie occupanti che vivono lì. L’Amministrazione ha interloquito anche con il responsabile degli edifici di culto della Curia, don Ignazio Pedone, col quale si è stabilito che, IN VIA DEL TUTTO PRECAUZIONALE E AL SOLO FINE DI EFFETTUARE ULTERIORI ACCERTAMENTI, la Chiesa del Carmine resterà temporaneamente chiusa. Come sindaco di Cerignola ringrazio tutti gli sciacalli che in queste ore stanno inventando versioni fantasiose attribuendo altrettante fantasiose responsabilità» conclude pungente il primo cittadino.

Intanto sono durate fino a tarda sera le operazioni di messa in sicurezza con la chiusura del tratto interessato in via Vittorio Veneto e il posizionamento di pali in legno per puntellare il muro perimetrale.