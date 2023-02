Cede il tetto di Palazzo Carmelo a Cerignola. Lo stabile era interessato da lavori | Foto

Nel pomeriggio di oggi una porzione del tetto di Palazzo Carmelo è venuto giù. Lo stabile è interessato da lavoro di ristrutturazione e messa in sicurezza. La situazione di pericolo era nota da tempo, ma nessuno immaginava un simile epilogo. I Vigili del Fuoco, intervenuti, stanno adesso verificando la situazione dell’immobile per scongiurare altri episodi simili. Una delle prime reazioni sui social è stata del consigliere comunale Tommaso Sgarro, che ha anche raccontato i primi danni rilevati: «In un anno e mezzo non so quante segnalazioni siano state fatte a più riprese da privati cittadini, e non, per denunciare la situazione di pericolo e degrado alle quali hanno fatto seguito timidi e inutili interventi, e risposte elusive. Un pezzo di storia della città che non sappiamo se sarà recuperabile. Danneggiata la sede della Confraternita, crollati i tetti della struttura».

«Adesso qualcuno si assumerà la responsabilità di quello che sta succedendo o la colpa sarà sempre di qualcun altro? Ora c’è subito da trovare una sistemazione alle famiglie che abitano nei piano terra di Via Vittorio Veneto dell’ex struttura comunale. Ora…ma è anche tardi! Esprimo la personale amarezza per quanto accaduto, un fatto decisamente evitabile, uno sfregio alla città», conclude nella breve nota Sgarro.