Centri Impiego Foggia e provincia: gli annunci di lavoro

I Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia (Foggia, Ascoli Satriano, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano) hanno registrato 16 richieste di personale per 26 posti di lavoro vacanti nella settimana che va dal 28 Agosto al 4 Settembre. Per il settore primario si cercano addetti alla produzione, operai manutentori, manovale di cantina per aziende dell’agro di Cerignola. Nel settore secondario si registrano 8 annunci di lavoro divisi tra gli ambiti “industria e trasporti”, “costruzioni e impianti” e “commercio e artigianato”. Si cercano: saldatore, fabbri, ottico a Cerignola, autista a Lucera, tirocinante antennista a Manfredonia, tecnici manutentori, operai idraulici e meccanico a San Severo. Infine, nel settore terziario le richieste di personale riguardano sia il turismo che l’ambito amministrativo. Nello specifico, sono richiesti: camerieri e addetti alla preparazione di condimenti a San Severo, dottore commercialista a Cerignola. Il report completo è disponibile al seguente link: http://tinyurl.com/yc7ysrn4.

Diverse altre offerte di lavoro, relative a ricerche di personale più o meno qualificato nei vari settori, sono ancora vacanti e reperibili con tutti i dettagli sul sito “Lavoro Per Te-Regione Puglia”. Nella sezione “Consulta le offerte” è possibile cercare gli annunci per professione o per città e applicare ulteriori filtri in base alle proprie esigenze. Trovata l’offerta di interesse, è possibile creare un profilo personale accedendo tramite SPID o in alternativa, segnalare la propria disponibilità inviando il CV all’indirizzo mail indicato. I Centri per l’Impiego offrono assistenza anche per chi è interessato a valutare proposte lavorative all’estero, mediante la rete EURES, che raccoglie le vacancies disponibili sul territorio europeo.

Si segnalano 4 avvisi di selezione: due riservati agli iscritti al Collocamento mirato (disabili) e due avviamenti ex art.16 L.56/87 (requisito per partecipare: possesso del diploma di scuola media), rispettivamente per 14 unità lavorative presso ASL Foggia, 5 ausiliari presso gli Uffici Giudiziari di Foggia, 1 operatore esperto polivalente presso il Comune di Ischitella, 16accompagnatori scuolabus presso il Comune di Foggia. Bandi, modulistica e scadenze sono disponibili sulla home page del sito Sintesi Foggia. Queste e altre informazioni sono reperibili anche sulla Pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia”. I Centri per l’Impiego restano a disposizione di aziende e utenti negli orari di apertura al pubblico e sono raggiungibili via mail e telefono agli indirizzi riportati nella home page del sito Sintesi Foggia e Arpal Puglia.