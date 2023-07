Centri per l’Impiego di Foggia e provincia: 27 offerte di lavoro

I Centri per l’Impiego della Capitanata, attraverso il portale della Regione Puglia “Lavoro Per Te”, segnalano, per il periodo che va dal 26 giugno-03 luglio, un numero di offerte pari a 27 per un totale di 54 profili professionali richiesti. Il settore primario presenta un solo annuncio di lavoro per 2 posizioni aperte per mitilicoltori a Cagnano Varano. Il settore secondario registra 11 annunci di lavoro per 22 differenti profili, divisi tra “costruzioni e impianti” (4 annunci: 1 carpentiere edile e 2 muratori a Foggia; 1 ingegnere edile o geometra a Cerignola; 1 elettricista/elettrotecnico a San Severo), “industria e trasporti” (5 annunci: 3 elettromeccanici a Foggia; 1 fabbro e 1 tirocinante fabbro a Cerignola, e “commercio e artigianato” (2 annunci: 5 addetti alle vendite per Eurospin a Vieste e 2 agenti di commercio a Cerignola). Per il settore terziario sono pervenute 15 richieste di personale per 30 lavoratori professionali, divise in “turismo e ristorazione” (6 annunci: 1 barista, 1 cameriere, 1 pasticciere a Foggia; 1 aiuto pizzaiolo a Rodi Garganico; 2 baristi a Peschici; 1 addetto alle pulizie a Vieste) e in “amministrativo” (5 annunci: 1 addetto alla contabilità a San Severo; 3 impiegati tecnici di automazione a Manfredonia; 1 addetto alla segreteria a Cerignola; 1 tecnico informatico e 3 elettrosoftwaristi a Foggia) e in “sanità, servizi a persone e aziende” (4 annunci: 10 guardie giurate particolari e 3 addetti alle pulizie a Foggia; 1 fisioterapista a San Severo). Tutti gli annunci con i relativi dettagli sono disponibili nella sezione “Consulta le offerte” del sito “Lavoro Per Te Regione Puglia”, dove è possibile anche candidarsi.

I Centri per l’Impiego di Foggia e provincia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio Collocamento mirato) sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e disponibili ai numeri e ai contatti mail presenti sul portale Sintesi Foggia. Ancora attivi due avvisi di selezione per iscritti al Collocamento mirato: 5 unità (art.1 L.68/99) a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Operatore Usciere e 2 unità (art.18,c.2, L.68/99) a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Operatore Messo Comunale presso il Comune di San Severo. I bandi e tutta la documentazione sono disponibili sul sito Sintesi Foggia. E’ possibile candidarsi a partire dalle 8:30 del 26 giugno fino alle 12:30 del 13 luglio.