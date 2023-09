Centri per l’Impiego di Foggia e provincia: 76 ricerche di personale attive

I Centri per l’Impiego della Capitanata (Foggia, Ascoli Satriano, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano) segnalano, per il periodo che va dal 18 settembre al 25 settembre, un numero di offerte pari a 20 per un totale di 76 profili professionali: 17 per il settore agricolo, 54 per il settore secondario e 5 per il settore terziario. Per il settore primario si cercano profili professionali: 1 impiegato amministrativo a Foggia, 1 manovale di cantina a Stornara, 15 braccianti agricoli a Lucera. Nel settore secondario si registrano 54 posizioni aperte divise tra gli ambiti “industria e trasporti”, “costruzioni e impianti” e “commercio e artigianato”. In particolare, si cercano figure professionali con diversa qualifica: addetti ai trasporti, geometra di cantiere, ingegnere gestionale a Foggia, autista ed elettricisti a Lucera, intermediari assicurativi sul Gargano, ottico, fabbro/apprendista fabbro, autista di scuolabus a Cerignola, garzoni edili, addetto alle vendite, operai idraulici, autista con patente C+CQC a San Severo. Infine, nel settore terziario le richieste di personale riguardano sia l’ambito turistico che quello amministrativo e dei servizi. Nello specifico, sono richiesti: farmacista a Candela, insegnanti per scuola dell’infanzia a Cerignola.

Riservati agli iscritti alle “liste speciali” (ex L.68/99 art.1) sono attive le richieste di addetto alla ristorazione e impiegato amministrativo contabile a Foggia. Diverse altre offerte di lavoro, relative a ricerche di personale più o meno qualificato in vari settori, sono ancora vacanti e reperibili con tutti i dettagli sul sito “Lavoro Per Te-Regione Puglia”. Per chi è interessato a valutare proposte lavorative all’estero, la rete EURES raccoglie tutte le vacancies disponibili sul territorio europeo. Per candidarsi è necessario accedere con SPID sul portale “Lavoro per te”, creare un profilo personale e caricare il proprio curriculum oppure in mancanza di identità digitale, è sufficiente segnalare la propria disponibilità inviando il CV all’indirizzo mail indicato, specificando il profilo per cui ci si candida. Il report completo è disponibile al seguente link: https://tinyurl.com/27frud7p.

I Centri per l’Impiego restano a disposizione di aziende e utenti negli orari di apertura al pubblico (lun-ven 8:30-11:30 e mar e gio 15:00-16:30), raggiungibili via mail e telefono agli indirizzi riportati nella home page del sito Sintesi Foggia e di Arpal Puglia. Tutti gli aggiornamenti relativi al mondo del lavoro e ai CPI della Capitanata sono reperibili anche sulla Pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia”.