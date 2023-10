Centri per l’Impiego di Foggia e provincia: alta la richiesta nel settore secondario

Nella prima settimana di ottobre i Centri per l’Impiego della Capitanata (Foggia, Ascoli Satriano, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano) hanno registrato 20 offerte di lavoro per la ricerca di 54 profili professionali (1 per il settore primario, 1 per il settore terziario e ben 52 per il settore secondario), segnalando un incremento del numero dei profili richiesti nell’ambito delle costruzioni e del commercio e artigianato. Nello specifico, si cercano: autisti, elettricisti e autisti di betoniera a Lucera, addetti alle vendite, addetti al banco macelleria e al banco salumeria di supermercati, stiratrice di lavanderia, ingegnere gestionale a Foggia, intermediari assicurativi e addetto alla pompa di benzina a San Severo, operaio lattoniere, meccanico qualificato a Manfredonia, ottico, fabbro, ingegnere edile o geometra a Cerignola, intermediari assicurativi sul Gargano, apprendista installatore ad Ascoli Satriano. Le restanti due offerte (nel settore agricolo e in quello amministrativo) sono relative a due annunci riservati agli iscritti al Collocamento mirato (ex art.1 L.88/99-disabili): 1 operaio generico a Lucera e 1 ispettore di produzione a Foggia.

Risultano ancora aperte diverse altre selezioni di personale reperibili sul sito “Lavoro Per Te-Regione Puglia”, dove è possibile conoscere i requisiti per poter candidarsi. Per segnalare la propria disponibilità è necessario creare un profilo personale accedendo al sito tramite SPID o, in alternativa, inviare il CV all’indirizzo mail indicato nell’annuncio. Alto risulta essere anche il numero delle vacancies disponibili sul territorio europeo, segnalate dalla rete EURES: tecnici, ingegneri e operai per il Belgio e la Germania, veterinari in Svezia, ICT in Spagna, personale turistico/alberghiero per la stagione invernale in Austria, saldatori, operai, addetti all’infanzia in Irlanda. Il report completo è disponibile al seguente link: https://tinyurl.com/3av6pupv.

I Centri per l’Impiego restano a disposizione di aziende e utenti negli orari di apertura al pubblico (lun-ven 8:30-11:30 e mar e gio 15:00-16:30), raggiungibili via mail e telefono agli indirizzi riportati nella home page del sito Sintesi Foggia e di Arpal Puglia. Tutti gli aggiornamenti relativi al mondo del lavoro e ai CPI della Capitanata sono reperibili anche sulla Pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia”.