Centri per l’Impiego di Foggia e provincia: il report delle offerte di lavoro della settimana

1 meccanico a Foggia, 2 baristi a Manfredonia, 1 fabbro a Cerignola, 3 camerieri a Rodi Garganico: sono alcune delle offerte pubblicate nella settimana appena trascorsa dai Centri per l’Impiego di Foggia e provincia sul portale regionale Lavoro per te. 25 nuovi annunci, divisi tra amministrativo (1), industria-artigianato (16), turismo (8), che si aggiungono a quelli pubblicati in precedenza e che risultano essere ancora attivi. In totale si cercano 37 figure professionali con requisiti più o meno specifici. Presso il CPI di Foggia sono attive le ricerche per 1 manovale edile, 2 piastrellisti, 1 commesso, 2 addetti alle vendite con funzioni di consegna; al CPI di Cerignola si cercano 1 pizzaiolo e 2 fabbri, di cui uno da avviare mediante tirocinio; a Lucera si cercano 2 operai, uno per montaggio palchi e luminarie, l’altro per manutenzione industriale; a San Severo 1 magazziniere, 1 addetto commerciale e 2 addetti alla produzione di prodotti da forno; presso il CPI di Manfredonia 3 intermediari assicurativi, 2 baristi, 5 muratori e manovali edili; mentre presso il CPI di Vico del Gargano si cercano lavapiatti, aiuto cuoco, aiuto pizzaiolo, addetto alle pulizie, camerieri e pizzaiolo.

Tutte le offerte e i dettagli sono reperibili sul sito “Lavoro per te” della regione Puglia. Nella sezione “consulta le offerte” è possibile cercare gli annunci di lavoro per professione o per città. Cliccando su un’offerta è possibile candidarsi con l’apposito tasto e inviare il proprio CV. I Centri per l’Impiego di Foggia e provincia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio Collocamento mirato) sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e disponibili ai numeri e ai contatti mail presenti sul portale Sintesi Foggia. Si segnalano due avvisi di selezione per iscritti al Collocamento mirato (disabili): 1 unità a tempo pieno e determinato con profilo professionale di Addetto al Servizio di protocollo presso AM Service S.r.l. e 2 unità a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale Operatore Tecnico presso il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA)-Sede Amministrativa di Foggia. I bandi e tutta la documentazione sono disponibili sul sito Sintesi Foggia. E’ possibile candidarsi entro le 12:30 del 24 giugno.