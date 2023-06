Centri per l’Impiego di Foggia e provincia: la rivoluzione parte dalle scuole

Via la vecchia idea dei Centri per l’Impiego come meri uffici per il rilascio di certificati e documenti. Da oltre un anno, nel sistema dei servizi pubblici per il lavoro della Capitanata, è in atto una vera e propria rivoluzione, che affianca a questa funzione istituzionale di servizi al cittadino, nuove attività che intendono implementare e stimolare il rapporto con l’utente e rendere sempre più efficace l’incontro della domanda e dell’offerta di lavoro. Protagonisti di questo nuovo corso sono i 103 nuovi operatori arrivati nelle strutture dopo le procedure concorsuali indette da ARPAL Puglia, l’Agenzia Regionale delle Politiche attive del Lavoro, che si occupa del sistema lavoro in Puglia promuovendo l’incontro tra domanda e offerta e garantendo l’erogazione dei servizi per l’impiego.

Giovani, formati e pieni di idee, questi nuovi professionisti stanno portando i Centri per l’impiego verso nuove direzioni: una di queste è l’attività di formazione e orientamento per le ultime classi degli Istituti superiori con l’intento di trasferire ai diplomandi una serie di strumenti e competenze per gestire al meglio il passaggio scuola-mondo del lavoro. Si chiama ‘Progetto scuole’ e, già alla prima edizione, è stato un successo: 700 ragazzi incontrati in 52 incontri in giro per gli Istituti dove gli operatori CPI hanno presentato gli strumenti delle politiche attive del lavoro, i servizi dei CPI e, soprattutto, dato indicazioni concrete per la creazione di un buon curriculum, la gestione di un colloquio di lavoro e per la ricerca di offerte di lavoro.

‘Non conoscevo il CPI e non sapevo che servizi offrisse – confessa Elisabetta, V anno, IPSIA ‘Pacinotti’ di Foggia –. Sono felice oggi di sapere che posso avere un supporto nella ricerca di un primo lavoro, magari coerente con i miei studi’. E ancora: ‘Ho deciso di non continuare gli studi dopo il diploma – racconta Morena, V anno indirizzo Moda – voglio trovare un lavoro, magari nel settore per cui ho studiato. Per questo, come prima cosa, passerò al CPI, per una prima iscrizione e per un supporto alla ricerca di un’opportunità lavorativa’. Tanti come Morena, hanno dichiarato di avere intenzione di recarsi al Centro per l’impiego della propria città per la prima iscrizione e, magari, per essere supportati nella compilazione del CV o per conoscere le offerte di lavoro attive. ‘E’ stata un’iniziativa molto positiva – dichiarano Giulia Marzullo e Giuseppe Ferrarelli, rispettivamente P.O. Ambito di Fg-BAT e Resp. Unico CPI Fg-BAT – e i numeri ne sono una testimonianza. E’ nostra intenzione promuovere e incentivare queste attività anche nel prossimo anno scolastico. I nostri operatori, ai quali va il nostro plauso, stanno già lavorando per questo’.

