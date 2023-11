Centri per l’Impiego Foggia e provincia: 181 posizioni lavorative aperte

In aumento la richiesta di personale presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia: nella settimana 06-13 Novembre sono pervenute 54 richieste per la ricerca di 181 figure professionali da inserire nel tessuto imprenditoriale della Capitanata. Nel settore primario si cerca un tecnico di laboratorio a Cerignola. Ben 137 professionisti sono richiesti nel settore secondario: operai edili, carpentieri, falegnami, addetti alle linee telefoniche, addetti a smontaggio e montaggio pavimenti a San Severo e Apricena, muratore e intermediari assicurativi a Vico del Gargano e San Nicandro Garganico, muratore a San Marco in Lamis, elettricisti, mastro muratore e lavoratore del gesso e della pietra a Lucera e Biccari, termoidraulici e muratori a Panni, fabbro, operai edili, operaio specializzato, ingegnere edile a Cerignola, saldatori, addetti reparto salumeria e macelleria, elettricisti, carpentieri, idraulici, trivellatori, escavatoristi, muratori a Foggia. Mentre nel settore terziario sono pervenute 24 richieste di personale. In particolare, nell’ambito della ristorazione e del turismo si cercano: camerieri, barman, hostess, lavapiatti, aiuto cuoco, driver autisti privati, addetto alla biglietteria a Foggia, sous chef, commis di sala a Cerignola, inservienti, camerieri, chef di cucina a S. Giovanni Rotondo. Mentre nell’ambito dei servizi si cercano: collaboratore domestico a Foggia, colf e aiuto parrucchiera a Cerignola, colf a Zapponeta, badanti a San Severo e Apricena. Per l’ambito amministrativo si cercano: consulenti assicurativi a Lucera, progettista formazione professionale a San Nicandro Garganico.

Tutte le offerte, comprese quelle riservate agli iscritti al Collocamento mirato, sono disponibili sul sito “Lavoro per te-Regione Puglia” e sul portale “Sintesi Foggia”. Il report completo è disponibile al seguente link: https://tinyurl.com/2uk4x34t. In coda al report sono segnalate le proposte lavorative per l’estero gestite dalla rete EURES e raggiungibili alla sezione EURES del sito Sistema Puglia.

Per informazioni sull’invio dei curricula, sulle offerte attive e sulla pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia) raggiungibili telefonicamente o via mail e aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30. Per aggiornamenti sul territorio è attiva la pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia”.