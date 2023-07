Cercasi personale nel Foggiano: gli annunci di lavoro dei Centri per l’Impiego

Continua la ricerca di personale per le aziende e imprese del Foggiano che si sono affidate al servizio di Incrocio Domanda-Offerta dei Centri per l’Impiego della Provincia. Nella settimana che va dal 10 al 17 luglio sono state registrate 22 offerte di lavoro per 95 posti vacanti: 74 per il settore agricolo, 12 per il settore secondario e 9 per il settore terziario. Le richieste nel settore agricolo riguardano più di 60 addetti alla cernita e 1 perito chimico a Foggia; 1 manutentore a Cerignola; 2 mitilicoltori a Cagnano Varano. Il settore secondario si divide tra 2 profili richiesti nell’ambito “costruzioni e impianti” (2 muratori a Foggia) e 10 posizioni lavorative aperte nell’ambito “commercio e artigianato” (1 meccanico e 1 carrozziere a Foggia; 1 parrucchiera, 1 receptionist e 1 meccanico a San Severo; 1 saldatore a Cerignola; 2 commessi a Lucera; 1 aiuto banconista a Manfredonia). In questo ambito, una offerta di lavoro è riservata agli iscritti al collocamento mirato (art.1 L.68/99) per la ricerca di 1 banconista di macelleria a Foggia.

Nel settore terziario le richieste riguardano l’ambito turistico e l’ambito amministrativo, rispettivamente con 4 e 5 profili professionali (1 addetto alle pulizie e 1 cameriere a Foggia; 1 cameriere e 1 barista a Orta Nova; 3 intermediari assicurativi a Manfredonia; 1 dottore commercialista a Cerignola; 1 tecnico informatico a Foggia). Tutti gli annunci con i relativi dettagli sono disponibili sul sito “Lavoro Per Te-Regione Puglia”, dove è possibile candidarsi. Il report completo è consultabile al seguente link: https://tinyurl.com/284s83sc, dove sono riportati anche gli annunci di lavoro all’estero della rete EURES.

Si segnalano tre avvisi di selezione con requisito di ammissione il possesso del diploma (ex art.16 L.56/87) per la copertura dei seguenti posti: n.4 operatori “Area operatori” per l’attività di “bidellaggio” (ex cat.A) e n.16 operatori “Area operatori” per l’attività di “Accompagnatore scuolabus” (ex cat.A) a tempo determinato e parziale per l’anno scolastico 2023/2024 presso il Comune di Foggia; n.5 operatori “Area operatori” per l’attività di “bidellaggio” (ex cat.A), a tempo indeterminato e parziale per l’anno scolastico 2023/2024 presso il Comune di Foggia. Per consultare i bandi con requisiti e scadenze visita la home page del sito Sintesi Foggia. Per avere informazioni sul servizio IDO o per candidarsi agli annunci i Centri per l’Impiego di Foggia e provincia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio Collocamento mirato) sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì dalle 15:00 alle 16:30 e disponibili ai numeri e contatti mail presenti sul portale Sintesi Foggia.