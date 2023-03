Cerignola, arrestato un 31enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente

La Polizia di Stato, ha tratto in arresto un 31enne colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, il personale del Commissariato P.S. di Cerignola, nel corso di una perquisizione domiciliare, rinveniva in possesso del soggetto oltre mezzo chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo hashish, nascosto in una scatola per scarpe. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva associato presso la Casa Circondariale di Foggia. In sede di udienza di convalida, il Giudice per le Indagini Preliminari disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliari. Al termine del procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti c.d. patteggiamento, il soggetto veniva condannato alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione ed euro 2.300 di multa emessa con il beneficio della sospensione condizionale della pena e, pertanto, rimesso in libertà.