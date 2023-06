Cerignola: domani mattina inaugurazione del nuovo Centro Prelievi all’ex ospedale “Tommaso Russo”

Venerdì 9 giugno 2023, alle ore 11,00, sarà inaugurato il nuovo Centro Prelievi del Distretto Socio Sanitario di Cerignola in via XX Settembre. Dislocato al Piano Terra della struttura distrettuale “Tommaso Russo”, il nuovo Centro è stato progettato con spazi più ampi in modo da migliorare l’accoglienza e il confort dell’utenza. Raddoppiate, in particolare, le sale dedicate ai prelievi per aumentare il numero delle prestazioni giornaliere e ridurre le liste d’attesa. All’inaugurazione saranno presenti il direttore generale della ASL Foggia Antonio Nigri, il direttore sanitario Franco Mezzadri, il direttore amministrativo Michelangelo Armenise e le autorità politiche e civili locali.