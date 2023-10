Cerignola, due avvisi pubblici per progetti con percorsi di autonomia per disabili

Prende vita a Cerignola il progetto che porterà alla creazione di percorsi di autonomia abitativa e lavorativa per persone con disabilità, in linea con la missione del PNRR sull’inclusione e coesione. Sul sito del Comune di Cerignola sono stati pubblicati due avvisi pubblici. Il primo avviso è rivolto a ricercare, sul territorio dell’Ambito Territoriale di Cerignola, 12 beneficiari che saranno inseriti all’interno di un percorso finalizzato all’autonomia abitativa e alla formazione professionale e lavorativa, supportati da un’equipe altamente specializzata. Il secondo è, invece, destinato al reperimento di alloggi che consentano la co-abitazione dei beneficiari individuati con il precedente avviso. Grazie a risorse pubbliche, gli alloggi saranno adeguati alle necessità dei beneficiari.

Il Vicensindaco e Presidente dell’Ambito di Cerignola, Maria Dibisceglia, così commenta: “Il nostro è progetto grande, articolato e che fa soprattutto leva sui nostri cittadini disabili. Mi rivolgo a loro e alle loro famiglie. So che può spaventare l’idea di iniziare un nuovo percorso, ma insieme possiamo creare le condizioni per rendere concreto il progetto del “Dopo di noi” nella nostra Città”. “E’ un sogno – continua il Vicesindaco – e come tutti i sogni ha bisogno del buon cuore, della sensibilità dei cerignolani: chiunque abbia a disposizione un immobile non utilizzato può metterlo a disposizione per raggiungere questo fine. Il Comune si farà carico delle spese di affitto, di domotizzazione e di ristrutturazione per permettere ai 12 beneficiari di vivere appieno la loro nuova casa”.

Anche il Sindaco Francesco Bonito ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’inizio di questo progetto, sottolineando quanto sia necessaria la buona volontà dei cerignolani, quella volontà che la città sa dimostrare nei momenti cruciali, quelli in cui si vuole guardare ad un futuro nuovo, inclusivo. Il Sindaco ha poi ringraziato il Vicesindaco e l’intero ufficio di piano, capace di attrarre un investimento così importante del PNRR.