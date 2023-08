Cerignola, fervono i preparativi per il primo Festival del “Jazz in Piazza”

Nel ricco calendario di eventi inclusi nel programma CeriSummer, la rassegna estiva promossa dall’Assessorato alla Cultura e allo Sport del Comune di Cerignola, è da segnare col cerchietto rosso un importante appuntamento musicale e culturale che animerà la città a fine mese. Si tratta del Festival “Jazz in Piazza”, in programma il 30 e 31 agosto nella cornice di Palazzo Fornari. La due giorni, organizzata dall’associazione Sud Music con l’importante patrocinio dell’Amministrazione Comunale, sarà uno spazio al cui interno si promuovono i promettenti talenti della musica jazz locale, i quali avranno la possibilità di essere affiancati dagli artisti più rinomati a livello nazionale e non solo. «Non si dica che a Cerignola non si fa mai nulla», esordisce Valerio Sgarro, sassofonista, docente di musica e direttore artistico del Festival, a lanotiziaweb.it. L’evento prevede quattro set per ogni serata, con l’esibizione di due gruppi locali, il gruppo di punta e il dj set a tema jazz a concludere la serata.

«Nella prima serata avremo i Boom Collective, guidati da Gaetano Partipilo, sassofonista italiano molto conosciuto nonché insegnante di jazz in conservatorio – annuncia Sgarro -. Sono un gruppo misto, cioè composto da artisti sia pugliesi che provenienti dall’estero. Sono conosciuti anche a livello internazionale e piacciono perché fanno un jazz fresco, moderno e contemporaneo. Ci auguriamo possano portare pubblico proveniente anche da fuori». L’ospite della seconda serata è invece Max Ionata: «È uno dei maggiori sassofonisti italiani della scena jazz contemporanea, conosciuto anche a livello europeo». Ma, come detto, uno spazio importante sarà dedicato soprattutto ai musicisti del territorio: da Gianluca Damiano alle Unconventional Vibes (con Thomas Capozza, Marco Valerio, Francesco Mazzone e Marco Biancolillo) arrivando ad Anna Sforza, fino a giungere al chitarrista Cosma Orlando. L’intento è promuovere e valorizzare i talenti in loco che hanno alle spalle un percorso fatto di tanto studio e diverse serate. Lo stesso Valerio Sgarro si produrrà in un progetto intitolato “Morricone in Jazz”, con Gianluca Damiano, rivolto non solo agli appassionati di musica ma anche a quelli di cinema. «Da quando ho iniziato a pubblicare sui social le prime cose riguardanti il Festival, c’è gente che mi ferma per strada facendomi i complimenti, e facendoli a scatola chiusa! La cosa mi fa piacere, confido per questo in una partecipazione massiccia», racconta il direttore artistico.

La macchina organizzativa è già all’opera, con il fondamentale sostegno anche logistico degli sponsor. L’Azienda Agricola Capuano si occuperà dell’angolo di degustazione di prodotti del territorio, di Civico 10 sarà invece l’angolo dell’aperitivo, mentre l’Antica Enotria, l’Azienda Caiaffa e Mandwinery esporranno i vini di propria produzione. Inoltre, per agevolare l’arrivo di appassionati del jazz anche al di fuori di Cerignola e farlo in sicurezza, è garantita la messa a disposizione di un parcheggio custodito convenzionato. In conclusione, Sgarro spiega cosa il pubblico – il cui ingresso è libero -dovrà aspettarsi e cosa auspica questa manifestazione porti al tessuto socio-culturale della città: «Chi verrà può ascoltare concerti di qualità. Vogliamo promuovere un genere musicale che è ancora troppo poco conosciuto. Spesso c’è gente che, con superficialità, dice di non apprezzare il jazz, senza però rendersi conto che in realtà il jazz lo ascolta perché passa in radio. Fra i nostri obiettivi c’è quello di promuovere talenti locali e di sensibilizzare verso nuove forme d’arte. A Cerignola c’è una seria attività culturale, ci sono persone e aziende che hanno bei prodotti da offrire. Chi partecipa all’evento lo scoprirà».