Cerignola, fiamme all’interno dei garage in via Santuario Madonna di Ripalta | Foto

Intorno alle 20 circa, si è sviluppata una densa coltre di fumo nella periferia di Cerignola, distintamente visibile in varie parti della città, fra cui la zona Duomo e il quartiere Fornaci. Odore acre e pungente di bruciato, fumo di un colore nero molto pronunciato. Le fiamme sono divampate in uno dei garage dell’attività Marino, nei pressi della scuola “Paolillo”. Diverse auto hanno preso fuoco ed alcuni hanno riferito di aver udito degli scoppi. Sul posto sono intervenuti e sono operativi i Vigili del Fuoco e gli Agenti della Polizia Locale, che stanno lavorando per spegnere l’incendio: l’operazione non pare semplice, anche perché c’è il rischio che l’incendio si diffonda ad altri box e coinvolga altri mezzi. Il fuoco infatti sta lambendo anche la stradina laterale di accesso al cimitero. Seguiranno aggiornamenti.