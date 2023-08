Cerignola, giovedì 24 agosto “The Floydians-Pink Floyd Tribute Band” in concerto in piazza Matteotti

Evento speciale nel calendario estivo Cerisummer 2023, progetto “Le Vie della Festa” del comune di Cerignola in collaborazione con l’APS Costruire e dell’Assessorato alla Cultura, per l’esibizione di una tribute band d’eccezione i “The Floydians-Pink Floyd Tribute Band” in concerto in Piazza Matteotti, giovedì 24 agosto, alle 21,00. Una delle più fedeli ed apprezzate Tribute Band dei PINK FLOYD, uno dei massimi complessi rock di sempre, che per intere generazioni, sono stati, e continuano ad essere, un “credo musicale”. La cover band, dalle radicate origini baresi, ha ormai una sua storia ben consolidata e particolarmente apprezzata: dal 2006 ad oggi non smette di mietere successi per l’impressionante assonanza con i Pink Floyd e per la continua evoluzione, sempre alla ricerca delle migliori sonorità dell’icona musicale della quale si propone a tributo, i Pink Floyd, calcando i palcoscenici dei più importanti eventi italiani ed esteri, tra cui Francia, all’Open Air Tribute Rock Festival di Colmar e Canarie. Il gruppo può annoverare tra i suoi successi anche tre collaborazioni con la storica corista dei Pink Floyd, Durga McBroom-Hudson e Scott Page, sassofonista della band inglese.

Uno show esplosivo, ricordando che il capolavoro dei Pink Floyd “The dark Side of the Moon” ha compiuto, proprio quest’anno, 50 anni. Usciva in America il primo marzo e in Inghilterra il 16 marzo 1973. L’esibizione della cover, in un crescendo di brani tratti dall’intera discografia dei Pink Floyd, coinvolge e avvolge lo spettatore con giochi di luci e suoni, proiezione di filmati originali, accuratamente restaurati, accompagnati da effetti speciali audio-video, rievocando il ricordo del periodo di massima espressione dei Pink Floyd.

Sul palco si esibiranno:

Salvatore Andriani-Chitarra solista

Matteo Mazzone-Basso, voce

Vincenzo Rapanà-Chitarra ritmica, Voce

Dario Sciancalepore-Batteria, Voce, Programmazioni

Nicola Troccoli-Tastiere, Programmazioni

Giulio Magarelli-Sax

Giuseppe e Antoni Spero-Staff tecnico

Ad aprire la serata la violinista Rosanna Vastola con il suo violino elettrico. Dopo le esperienze nel settore classico la vera affermazione arriva con il violino elettrico, con il quale ha potuto far conoscere al pubblico un lato del violino per nulla scontato e immaginabile, come per nulla scontata sarà la sua partecipazione alla serata evento.