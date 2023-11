Cerignola ha festeggiato i 100 anni della signora Antonia Paglione

È la splendida vicenda umana di chi ha camminato di fianco alla storia del nostro Paese nell’ultimo secolo, quella della signora Antonia Paglione, che lo scorso 21 novembre ha soffiato su ben 100 candeline. Nata e vissuta a Cerignola, Antonia è madre di 6 figli e nonna di 12 nipoti e 18 pronipoti. Ha vissuto sessant’anni di matrimonio con Domenico, con cui ha messo su una famiglia numerosa riuscendo a mantenerla sempre molto unita. Ne è testimonianza la partecipazione di tutti i suoi componenti, quasi un centinaio, nella festa in suo onore tenutasi presso l’Hollywood Pub.

Ad omaggiare Antonia c’è stata anche l’Amministrazione Comunale, nella persona della vicesindaca e Assessora alle Politiche Sociali, Maria Dibisceglia, che le ha consegnato una targa che celebra il raggiungimento di questo importante traguardo. Antonia Paglione, che gode di ottima salute ed è perfettamente autonoma (come si evince dalla foto, opera di Domenico Lemma), rappresenta quella generazione che non solo ha vissuto la storia del Paese, ma è stata quella che ha posto le fondamenta su cui esso si è ricostruito dopo la dittatura e il secondo conflitto mondiale. Nata in una famiglia contadina di origini umilissime – suo papà faceva i cosiddetti “fossi a stagno” -, è stata anche lei per una vita una bracciante o, come si definisce con orgoglio, una coltivatrice diretta. È cresciuta tra i quartieri dell’Addolorata e di San Gioacchino e fra gli innumerevoli aneddoti che costellano la sua vita c’è l’essere stata da bambina fabbricatrice di cesti di vimini negli anni del fascismo, quando anche la forza lavoro femminile faceva (e tanto) la sua parte. Un altro ricordo vivido la riporta a quando è stata catechista nella Parrocchia dell’Addolorata. Dopodiché, nato l’amore di una vita con Domenico, ha lavorato al suo fianco nei campi, costruendo assieme una famiglia che nel tempo è cresciuta e ancora oggi poggia su solidissime basi. Oggi Antonia è parte integrante e attiva della comunità valdese di Cerignola, la cui Chiesa ha tenuto a farle sentire il suo calore omaggiandola il giorno prima del compimento dei suoi cent’anni.

In una settimana nella quale le donne sono tornate loro malgrado al centro delle pagine di cronaca nera, è oltremodo importante porre in risalto figure come quella di Antonia Paglione. Un simbolo vivo di una generazione di donne forti e coraggiose, che si sono rimboccate le maniche, sono state capaci di autodeterminarsi e, mettendosi al passo degli uomini, hanno fornito il loro contributo imprescindibile nel rimettere in piedi e consegnare un futuro migliore a un’Italia dilaniata. Alla signora Antonia vanno i più sinceri auguri della nostra redazione.