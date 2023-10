Cerignola, il Ministero del Made in Italy presenta il francobollo al vocabolario

Tutto pronto per il primo annullo filatelico del francobollo dedicato al vocabolario della lingua italiana di Nicola Zingarelli. L’evento pubblico a cui prenderanno parte anche Ministero, Poste Italiane e Zecca di Stato, si terrà a Cerignola venerdì 20 ottobre dalle 9,30 alle 12,30 tra le storiche mura di Palazzo Fornari. Il testo presente in tutte le case degli italiani, utilizzato da ogni studente e studioso dal 1922, compie 100 anni e, su proposta dell’associazione Motus in collaborazione col Comune di Cerignola e con il contributo fattivo della R.A. News, il ministero del Made in Italy gli dedica un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le eccellenze del sapere”.

“La nuova mission del Ministero trova infatti una sua declinazione anche nella filatelia italiana, nella sua proiezione culturale, storica, artistica e imprenditoriale” commenta il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso atteso all’evento. Con lui a Cerignola invitata anche il sottosegretario di Stato Fausta Bergamotto che sottolinea l’importanza di “dare un grande segnale di riconoscimento a questi marchi così rappresentativi della nostra storia. La delega alla filatelia mi riempie di orgoglio, abbiamo intenzione di dare molta attenzione al settore coinvolgendo tutti gli attori della filiera e stiamo immaginando una giornata pubblica per valorizzare il settore, come gli Stati Generali della Filatelia Italiana”. Con loro a presenziare all’evento anche i proponenti e rappresentanze di Poste Italiane, Zecca di Stato e della casa editrice Zanichelli che dagli anni ’40 prosegue il lavoro di aggiornamento e pubblicazione del vocabolario, nonché la direttrice della biblioteca ‘Magna Capitana’, Gabriella Berardi, che illustrerà tutti i testi di Zingarelli custoditi a Foggia.

La manifestazione inizierà alle 9,30, nel chiostro di Palazzo Fornari sarà possibile ammirare il testo originale del 1922 e altre edizioni più o meno antiche. In esposizione anche il folder proposto da Poste Italiane che alle 10 provvederà al primo annullo ufficiale a cui farà seguito la vendita di tutti i prodotti correlati all’emissione del francobollo. Seguirà un convegno nell’auditorium al primo piano della struttura dove tutte le parti coinvolte ripercorreranno i passi fatti per raggiungere questo grande traguardo per Cerignola, la nazione e la sua storia. La partecipazione è aperta al pubblico e gratuita e terminerà alle 12,30, il folder e il francobollo saranno poi in vendita presso gli uffici postali.