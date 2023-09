Cerignola, incidente a pochi passi dalla scuola dell’infanzia “Rodari”

Poteva avere decisamente conseguenze peggiori l’incidente verificatosi questa mattina a Cerignola, in via Maria Santissima Ausiliatrice. Il conducente di una Ford Focus ha perso il controllo della vettura (forse a causa della velocità sostenuta), andandosi a schiantare all’angolo di via Biella, laddove c’è una attività commerciale. Poiché l’impatto è avvenuto a pochissimi passi dalla scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” e che genitori e bambini stavano accedendo nella struttura, fortunatamente non ci sono stati coinvolti, altrimenti sarebbe potuto scapparci qualcosa di più serio. Il tutto si è risolto quindi solo con un grosso spavento e con semplici danni all’auto, danneggiata in particolare sulla parte anteriore.