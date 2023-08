Cerignola, la Lega chiede più sicurezza

Allarme sicurezza dai locali esponenti della Lega. «L’episodio di cronaca, ossia un inquietante tentativo di furto a mano armata ai danni di un cittadino che si trovava a passeggiare lungo corso Gramsci di sera, ci spinge a rimarcare la richiesta di ripristinare immediatamente le 2 telecamere rimosse e di aggiungerne altre, oltre a prevedere un servizio e di vigilanza e prevenzione da parte delle forze di vigilanza urbana e forze dell’ordine, in una zona che dopo le 21 è completamente abbandonata, buia e isolata. L’abbiamo già scritto al Sindaco e All’Assessore in indirizzo in data 8 agosto scorso, cui non è seguito nemmeno la dovuta risposta. Tale incosciente indolenza, se perdurante, mi sarà oggetto di specifica interrogazione in sede consiliare da parte dell’opposizione di centrodestra».