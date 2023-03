Cerignola, l’Associazione Art&Fatti indice il concorso artistico “Nell’anno 1503”

L’Associazione Art&Fatti, in collaborazione con la compagnia teatrale Studio 7 e col patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Cerignola, indice il concorso dal titolo “Nell’anno 1503”. Gli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado sono chiamati a partecipare, realizzando opere artistiche che celebrino la ricorrenza della Battaglia di Cerignola. Il 28 aprile 1503 si verificò un conflitto tra l’esercito spagnolo e quello francese per la spartizione della Capitanata. Dopo una serie di combattimenti, gli spagnoli, guidati da Consalvo da Cordova, si aggiudicarono la vittoria sugli avversari capeggiati da Luigi D’Armagnac, aprendo di fatto al dominio iberico sull’intero Regno di Napoli. Per rendere omaggio a questo evento importante della nostra storia inoltre, il 22 aprile prossimo la compagnia teatrale Studio 7 terrà un Musical dal titolo “La Battaglia di Cerignola”, presso il Teatro Mercadante. Durante l’evento ci sarà la premiazione dei vincitori del concorso. Per ulteriori informazioni sulla partecipazione è possibile contattare i responsabili dell’Associazione Art&Fatti al seguente indirizzo e-mail: artefattiaps@libero.it.