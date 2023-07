Cerignola, lunedì 31 luglio convocato il Consiglio comunale

Il Presidente ha convocato il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, per lunedì 31 luglio 2023, alle ore 9:00 in prima convocazione e occorrendo per martedì 1 agosto alle ore 10:00 in seconda convocazione, in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Comunicazioni;

2. Approvazione del verbale della seduta precedente (29.06.2023). Art. 67 del Regolamento del Consiglio Comunale;

3. Richiesta del Consiglio Comunale al Governo Nazionale di revisione della riforma PAC 2023-2027. Atto di indirizzo;

4. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 149 del 12.07.2023 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000);

5. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 128 del 21.06.2023 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000);

6. Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2023 ai sensi degli articoli 175, c. 8, e 193 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

7. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex.art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.