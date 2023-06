Cerignola, manutenzione del verde pubblico e pulizia delle strade: interventi in corso

Sono partiti ieri gli interventi di manutenzione del verde pubblico e gli interventi straordinari di pulizia delle strade dall’abbandono illegale di rifiuti. “Cerignola è di tutti e abbiamo l’obbligo di rispettarla”, ha commentato sui social il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito. Gli interventi proseguiranno nelle prossime ore. Quello dell’abbandono dei rifiuti è una criticità su cui l’Amministrazione Comunale ha posto l’accento con interventi mirati: “Non solo fototrappole, ma anche misure di sensibilizzazione nelle scuole per abituare i più piccoli al corretto conferimento dei rifiuti. Nonostante le percentuali di differenziata a Cerignola siano tra le più alte di Puglia, almeno tra i grandi Comuni, esiste ancora un fenomeno che abbiamo il dovere di contrastare e il nostro impegno va in questa direzione”, ha detto il sindaco. “Purtroppo – ha rimarcato l’assessore Teresa Cicolella- c’è gentaglia che proprio non ne vuole sapere di fare differenziata nel modo corretto. Per quanto riguarda invece lo sfalcio dell’erba e la potatura degli alberi diventa improbabile effettuare manutenzione su 6000 alberi contemporaneamente (a tanto ammonta il patrimonio arboreo del Comune di Cerignola), ma questo non ci impedisce di effettuare interventi a beneficio di tutta la cittadinanza. A breve, poi, procederemo ad una nuova gara del verde pubblico”.