Cerignola piange una giovane vita, un bambino di 8 anni, deceduto per cause da accertare. L’intervento del 118 non ha potuto molto. L’ipotesi più accredita è quella di una morte per cause naturali.

Trasportato al Tatarella, si sono registrati momenti di agitazione nei locali del Pronto Soccorso. Sono intanto in corso le indagini. Il nosocomio cerignolano è stato presidiato per qualche ora dalle Forze dell’Ordine.