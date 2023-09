Cerignola, otto arresti della Polizia nell’ultimo mese

La Polizia di Stato, nell’ultimo mese, ha intensificato le attività di controllo nel territorio di Cerignola, traendo in arresto 8 soggetti. In particolare, lo scorso 2 agosto, il personale del Commissariato P.S. di Cerignola ha tratto in arresto un uomo di 39 anni colto nella flagranza del reato di evasione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Gip presso il Tribunale di Foggia, su proposta della locale Procura della Repubblica, poiché sottoposto alle indagini preliminari in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente. Nello specifico, durante i servizi di controllo del territorio, i poliziotti sorprendevano il soggetto fuori dalla sua abitazione, prima che si attivasse “l’allarme evasione” del braccialetto. Per tale motivo, veniva opportunamente segnalato alla competente A.G. che disponeva la misura della custodia cautelare in carcere, con contestuale associazione presso la Casa Circondariale di Foggia. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.

In data 4 agosto u.s., il personale del Commissariato P.S. di Cerignola ha tratto in arresto un soggetto 43enne, colto nella flagranza del reato di evasione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip presso il Tribunale di Foggia, su proposta della locale Procura della Repubblica, poiché sottoposto alle indagini preliminari in relazione al reato di furto. In particolare, a seguito di controllo presso la sua abitazione ove risultava assente, veniva ritracciato poco dopo mentre rientrava a casa. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva accompagnato presso la sua abitazione, per ivi rimanere sottoposto agli arresti domiciliari. In sede di udienza di convalida, l’A.G. disponeva la misura cautelare della custodia in carcere e, pertanto, veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Foggia. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari. In data 9.08.2023, il personale del Commissariato P.S. di Cerignola ha tratto in arresto un soggetto 43enne, colto nella flagranza del reato di furto aggravato di benzina da un’autovettura, sorpreso poco distante dal Commissariato da un agente libero dal servizio, che immediatamente chiedeva l’intervento della Volante sul posto. A seguito di querela presentata nell’immediatezza dei fatti da parte della persona offesa, si procedeva all’arresto. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva associato presso la Casa Circondariale di Foggia. In sede di udienza di convalida, l’A.G. disponeva la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G.. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.

In data 17 agosto u.s., il personale del Commissariato P.S. di Cerignola ha tratto in arresto un soggetto 32enne, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo espiare la pena di anni 7 mesi 7 e giorni 4 di reclusione a seguito di sentenza definitiva di condanna in relazione al reato di rapina aggravata in concorso, in danno di istituti di credito, commesse dal 2010 al 2018 a Roseto degli Abruzzi, Barletta e Cerignola. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Foggia. In data 17 agosto 2023, il personale del Commissariato P.S. di Cerignola ha tratto in arresto un uomo di 42 anni, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo espiare, in regime di detenzione domiciliare, la pena di mesi 6 di reclusione a seguito di sentenza definitiva di condanna in relazione al reato di uso di atto falso commesso in Trani nell’anno 2011. In data 17.08.2023, il personale del Commissariato P.S. di Cerignola ha tratto in arresto un soggetto 59enne, colto nella flagranza del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo. In particolare, nel corso di una perquisizione nell’abitazione del predetto, si rinveniva, nella sua immediata disponibilità, una carabina calibro 9 risultata di proprietà di una persona residente a Roma, senza che il soggetto avesse alcun titolo per detenerla. Dopo le formalità di rito, l’uomo veniva accompagnato presso la sua abitazione per ivi rimanere sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione della A.G. competente. In sede di udienza di convalida, all’arrestato veniva applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.

In data 23.08.2023, il personale del Commissariato P.S. di Cerignola ha tratto in arresto un soggetto 52enne, in esecuzione di ordine di carcerazione dovendo espiare la pena residua di anni 2 mesi 10 e giorni 5, in regime di detenzione domiciliare a seguito di sentenza definitiva di condanna in relazione al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso in Orta Nova nell’anno 2020. In data 25 agosto u.s., il personale del Commissariato P.S. di Cerignola ha tratto in arresto un uomo di 45 anni, in esecuzione di ordine di carcerazione a seguito del provvedimento di aggravamento della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, poiché più volte segnalato per violazione delle prescrizioni. L’A.G. competente disponeva la misura cautelare della custodia in carcere, con contestuale traduzione presso la Casa Circondariale di Foggia.

Nel medesimo arco temporale in quel comprensorio sono stati conseguiti i seguenti risultati:

– Persone identificate n. 3.023

– Veicoli controllati n. 1.423

– Armi sequestrate n. 2

– Esercizi commerciali controllati n. 10

– Contravvenzioni CdS n. 15

– Sostanze stupefacenti sequestrate gr. 54,53

– Persone denunciate n. 14.

Va precisato che la posizione delle persone coinvolte nelle predette operazioni di polizia è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che le stesse non possono essere considerate colpevoli sino alla eventuale pronunzia di una sentenza di condanna definitiva.