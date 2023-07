Cerignola, pronto un altro tris di acquisti: Bezzon, Basile e Martinelli

Una settimana esatta al ritorno all’attività per l’Audace Cerignola. La società gialloblù ha infatti ufficializzato le date relative alla fase precampionato. Il raduno è fissato per giovedì 20 luglio allo stadio “Monterisi”, con seguente seduta a porte aperte e quindi con la possibilità che i tifosi salutino la squadra. Dopo il primo allenamento, la comitiva partirà in ritiro alla volta di San Giovanni Rotondo, dove permarrà fino a venerdì 28. Lunedì 31 seguirà la partenza per Palena (CH), dove si concluderà la fase di preparazione fino a sabato 12 agosto, in vista del primo impegno ufficiale della stagione di Coppa Italia in programma domenica 20. Prevista la disputa di almeno quattro amichevoli nel cammino che porterà poi a fare sul serio: i vari impegni verranno comunicati di volta in volta, perché si sta lavorando su avversari e tempistiche degli stessi. Obiettivo del direttore sportivo Elio Di Toro è consegnare a mister Ivan Tisci un organico che sia il più completo possibile, allo scopo di far lavorare il tecnico impartendo i suoi principi di gioco a coloro che saranno protagonisti nel secondo torneo consecutivo in serie C.

Dopo gli ingaggi degli attaccanti Sosa e Leonetti, l’Audace è pronta ad inserire due pedine giovani ma assolutamente interessanti e di prospettiva, entrambe nella passata stagione alla Cavese. Si tratta del classe 2002 Aldo Bezzon e del 2003 Christian Basile. Il primo è stato fra i protagonisti dell’ottima annata dei campani nel girone H di serie D, avendo totalizzato 29 presenze, 2 gol e 2 assist. Un elemento duttile, principalmente mezzala ma all’occorrenza anche interno di centrocampo, cresciuto nel settore giovanile della Reggina e transitato in prestito al Lamezia prima e ai metelliani poi. Il secondo nome invece non è nuovo alla platea ofantina, perché Christian Basile ha già vestito la maglia delle ‘cicogne’ nella stagione 2021/22, quella della promozione in serie C, mettendo insieme 13 gettoni e una rete prima di un infortunio ad un ginocchio che gli fece terminare anzitempo l’annata. Di proprietà della Spal, a gennaio 2023 è andato a rinforzare la Cavese agendo da terzino destro o spostato qualche metro più avanti nel ruolo di quinto nella mediana. Sia per Bezzon che per Basile si profila un tesseramento a titolo definitivo.

Costruire un gruppo di ragazzi di belle speranze e calciatori più esperti è la filosofia del club cerignolano, che è in dirittura d’arrivo per chiudere un autentico colpo di spessore in difesa. Luca Martinelli, 35 anni a dicembre, ha ottenuto la promozione in B da capitano con il Catanzaro ed ora è pronto a sposare la causa della formazione del presidente Grieco. Sul piatto un triennale ma soprattutto una quantità di esperienza non indifferente per la categoria: ultimi quattro anni con i calabresi e in totale oltre 350 presenze professionistiche fra B e C con le casacche fra le altre di Cittadella, Juve Stabia, Novara, Messina e Foggia. Un arrivo che, se accompagnato dalle conferme di Ligi e Blondett, aumenterebbe non di poco il livello della retroguardia dell’Audace.