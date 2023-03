Cerignola, rubato nella notte camper per screening cardiovascolari in programma oggi

Questa mattina era prevista una iniziativa di screening cardiovascolari gratuiti in piazza Mercadante a Cerignola: il mezzo, parcheggiato nei pressi di un b&b della città dove alloggiavano i referenti della manifestazione e dotato di tutte le attrezzature necessarie, è stato rubato da ignoti. Di seguito il commento all’amara vicenda del consigliere comunale, Tommaso Sgarro.

Il furto del Camper per gli screening cardiovascolari è l’ennesimo episodio che sporca l’immagine della città. Non è la prima volta tuttavia che una cosa del genere succede, e a naso potrebbe anche non essere l’ultima. Una cosa che lascia l’amaro in bocca. INDIGNARSI però non basta. L’aumento dei atti criminosi di questo tipo in città nell’ultimo anno dati alla mano, è il segno di una deprecabile storicità nel ripetersi di certe situazioni, testimonianza del fatto che questa città non riesce mai a fare uno scatto d’orgoglio, ma anche di un’emergenza educativa alla quale non si riesce a contrapporre politiche efficaci. 𝗖𝗵𝗶 𝗵𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗼𝗱𝗶𝗼𝘀𝗼 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗲̀ 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗶𝗻 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗽𝗼𝗿𝘃𝗶 𝗿𝗶𝗺𝗲𝗱𝗶𝗼. 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗲 𝘂𝗻 𝘀𝘂𝘀𝘀𝘂𝗹𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗼𝗿𝗴𝗼𝗴𝗹𝗶𝗼. 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗲 𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼.