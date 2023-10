Cerignola, sequestrati in un negozio oltre 2000 articoli insicuri per la festa di Halloween

I Finanzieri della Compagnia di Cerignola, nell’ambito di mirati controlli eseguiti nei confronti di pubblici esercizi della zona, hanno individuato e sequestrato oltre 2.000 articoli commercializzati per la festa di Halloween, potenzialmente insicuri. In particolare, le Fiamme Gialle hanno rilevato, presso un negozio di Cerignola, la presenza sugli scaffali di giocattoli, maschere, cosmetici e gadget a tema Halloween, privi della marcatura “CE”. Gli accertamenti sono stati indirizzati sui prodotti che, non rispettando le prescrizioni sugli standard di sicurezza, possono risultare pericolosi per la salute, con particolare riguardo agli articoli per bambini e di cosmetica destinati all’applicazione sulla persona. Il titolare dell’attività commerciale è stato segnalato alla competente Autorità amministrativa. Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori ed un mercato competitivo, ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.