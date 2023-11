Cerignola, sostegno alle Start Up della città in ricordo di Donato Monopoli

Nel pomeriggio di ieri, il Sindaco Francesco Bonito ha incontrato i familiari di Donato Monopoli, il nostro concittadino barbaramente ucciso cinque anni fa, la cui storia ha immediatamente smosso la sensibilità dell’intera città. Insieme al Sindaco, l’Assessore alle Attività Produttive, Sergio Cialdella, e il Consigliere Comunale Francesco Sorbo. Nel corso dell’incontro, il Sindaco ha sottolineato la vicinanza dell’amministrazione e della città tutta alla famiglia di Donato, con l’auspicio che, quanto prima, si giunga a garantire la giustizia che la storia di Donato Monopoli merita.

Il sindaco ha poi illustrato l’iniziativa, fortemente voluta dal consigliere comunale Francesco Sorbo, e sostenuta dall’assessorato guidato da Sergio Cialdella, di un fondo per cinque Start Up innovative che nasceranno nella nostra città, con un importo pari a 10.000 euro per ogni attività. Il consigliere Francesco Sorbo ha sottolineato la grande voglia di Donato di espandere la sua attività commerciale, e di farlo nella propria città. “Donato – racconta Francesco Sorbo – mi ha colpito per la sua storia di impegno, voglia di sognare e costruire un futuro. Sono questi elementi, raccontati dai suoi familiari, che mi hanno spinto a portare avanti questa iniziativa”. Sergio Cialdella, Assessore alle attività produttive ha poi continuato, mettendo in luce la grande opportunità che il fondo darà a molti ragazzi della città: “E’ un segnale per le giovani generazioni, per la loro voglia di mettersi in gioco, per la voglia di misurarsi e per costruire un futuro concreto nella propria terra, portando idee innovative. Stiamo lavorando alacremente con tutti gli uffici per predisporre il bando, con l’obiettivo di una partecipazione ampia e consapevole. Ringrazio la famiglia di Donato per aver supportato e voluto insieme a noi questa iniziativa”.

Infine, le Start Up nasceranno nel segno, nel ricordo di Donato, il quale, come ha tracciato il Sindaco: “era un ragazzo laborioso, desideroso di espandere la sua attività. Nell’imprenditoria vedeva realizzarsi una grande fetta del suo presente e del suo futuro, e vogliamo che questo percorso continui idealmente con i progetti che vedremo nascere nei prossimi mesi”.