Cerignola, stasera la presentazione del libro su “Gambe d’oro”

Si terrà questa sera, presso la sala convegni di palazzo Fornari a Cerignola a partire dalle ore 18.30, la presentazione ufficiale del libro “Gambe d’oro-Cronistoria di una avventura cinematografica in terra dauna”, scritto da Michele dell’Anno. Il volume è incentrato sul film girato nella città ofantina nel 1958 (e in qualche spezzone a Foggia), che vide fra i protagonisti Totò ed anche un giovane attore cerignolano, Rosario Borelli. La trama narra le vicende della locale squadra di calcio verso la promozione in serie C, cui si affiancano gli amori di alcuni calciatori e il sogno di sfondare nel mondo del pallone. L’introduzione sarà a cura dell’assessore alla Cultura e Sport del Comune di Cerignola, Rossella Bruno, e degli storici locali Antonio Galli e Franco Conte. Sarà ovviamente presente l’autore, la cui pubblicazione del libro segue una intensa e pluriennale ricerca di aneddoti, testimonianze, racconti sullo sviluppo e sulla confezione della pellicola che rappresenta un vanto, a oltre 65 anni di distanza, per Cerignola.