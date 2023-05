Cerignola, venerdì 26 maggio presentazione del progetto “Educando nei Quartieri”

Sarà presentato venerdì 26 alle ore 10, a Cerignola (Foggia), presso l’Istituto Opera Buon Santi Maria Ausiliatrice il progetto “Educando nei Quartieri” finanziato da Sport e Salute e dal Dipartimento per lo Sport nell’ambito del programma ‘Sport di Tutti-Quartieri’. L’iniziativa, promossa dalla A.S.D. TENNIS TAVOLO U.D.A.S. e da numerosi partner sportivi e dalla Cooperativa Padre Pio propone attività sportive e ricreative gratuite, laboratori, dopo scuola pomeridiani e tante altre attività per ragazzi e over 65. “Il Progetto ha lo scopo di realizzare attività sportive e culturali in sinergia con altre asd, e Enti del Terzo Settore utilizzando lo sport e i suoi valori educativi come strumento di sviluppo ed inclusione sociale, questa iniziativa ci ha permesso di individuare un Presidio all’interno di un quartiere complesso in termini di spazi ricreativi, culturali e sportivi, soprattutto da parte dei minori. L’obiettivo, conclude l’Avv. Vincenzo Sforza Presidente della asd capofila del progetto e delegato allo sport è quello di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani tra tutte le fasce della popolazione, al fine di migliorare le condizioni di salute e benessere degli individui”.

All’inaugurazione del progetto sarà presente il Sindaco di Cerignola il dott. Francesco Bonito, l’Assessore regionale al Welfare Rosa Barone, il Vice sindaco Maria Dibisceglia, l’assessore allo Sport Rossella Bruno, il coordinatore regionale di Sport e salute Francesco Toscano e diversi dirigenti scolastici.