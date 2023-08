Chiara Adorni è il nuovo libero della Pallavolo Cerignola

La Mandwinery Pallavolo Cerignola SSD ARL comunica di essersi assicurata, per la stagione 2023-2024, le prestazioni del libero Chiara Adorni. Nativa di Parma, classe 2004, sarà il nuovo ministro della difesa fucsia. Nelle ultime tre stagioni ha vestito le casacche del San Bonifacio (B2) e di Villa Bartolomea (B1) figurando sempre tra le migliori in campo. “È stata una proposta inaspettata, ma che subito ho accolto con molto piacere. Il progetto è molto interessante con obiettivi importanti e ambiziosi. Ho fatto questa scelta perché credo sia un’ottima occasione per mettermi in gioco e per migliorare. Non vedo l’ora di iniziare!”.