“Chiù ne cambi e chiù ne chiang”: la commedia di Angelo Labia torna in scena in Piazza Matteotti

Dopo il grande successo del primo esordio, torna in scena la commedia in vernacolo cerignolano “Chiù ne cambi e chiù ne chiang”, di Angelo Labia. I plausi raggiunti lo scorso marzo, durante le rappresentazioni sul palco del teatro “Mercadante”, hanno spinto la compagnia teatrale dell’associazione “Amici del Buon Gusto” a riproporre lo spettacolo, il quale avrà luogo il 10 settembre in Piazza Matteotti alle 21.00. Le esilaranti vicende della famiglia Cantalanotte rallegreranno l’atmosfera di fine stagione estiva e, ancora una volta, lasceranno agli spettatori il gusto e il piacere di riconoscersi in scene di paesana quotidianità. L’evento sarà patrocinato dal Comune di Cerignola e vedrà anche la collaborazione dell’ITE “Dante Alighieri”.