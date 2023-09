“Cinema in Festa”: il Multisala Corso di Cerignola ha aderito alla promozione di settembre

La terza edizione di “Cinema in Festa” è partita nelle sale italiane e il Multisala Corso di Cerignola ha aderito all’iniziativa, offrendo ai suoi clienti un’imperdibile occasione. Da domenica 17, fino a giovedì 21 settembre, sarà possibile vedere i film in programma acquistando un biglietto al prezzo speciale di € 3,50. Grazie a questa promozione, dal 2022 le sale italiane hanno contato più di 2,3 milioni di spettatori e l’obiettivo del MiC, in collaborazione con il David di Donatello-Accademia del Cinema italiano, è quello di promuovere il progetto fino al 2026, al fine di incentivare il pubblico a vivere con maggiore costanza l’esperienza del grande schermo. È un’idea che nasce sul modello della “Fête Du Cinéma” francese e che, attraverso la collaborazione tra distributori e cinema, garantisce agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi. Questa promozione di settembre si abbina a quella dello scorso giugno e si inserisce nell’ambito di “CINEMA REVOLUTION-Che Spettacolo L’Estate”, la campagna sostenuta dal MiC che ha trasformato l’estate 2023 in una stagione straordinaria di film. Il Multisala Corso di Cerignola è parte della lunga lista di sale cinema che aderiscono in tutta Italia e, grazie al suo contributo, stimola la curiosità di vecchi e nuovi appassionati. Di seguito si riporta la lista dei film visibili con la promozione:

“ASSASINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE)” di Kenneth Branagh;

di Kenneth Branagh; “IL MIO AMICO TEMPESTA” di Christian Duguay;

di Christian Duguay; “IO CAPITANO” di Matteo Garrone;

di Matteo Garrone; “JEANNE DU BARRY-LA FAVORITA DEL RE” di Maïwenn;

Per conoscere nel dettaglio le trame e gli orari di proiezione, consultare il link al sito: https://www.multisalacorso.com/in-proiezione/