Cnos-Fap Cerignola, «dopo 60 anni niente corsi nella nostra sede». Lo sfogo del direttore

Il direttore della sede del Cnos-Fap di Cerignola, don Massimiliano Lorusso, ha fatto pervenire in redazione una breve nota stampa, in cui si annuncia una giornata triste per il centro di formazione professionale: «Oggi 24.03.2023, un’ombra oscura e forse diabolica, ha fatto centro! Oggi per la prima volta nella storia del nostro Centro di formazione, per 3 annate consecutive, non c’è stato assegnato il Corso triennale! Una vergogna! Forse quest’ombra, che non merita la lettera maiuscola e nemmeno un nome, ma sa chi è e cosa fa, vuol far scomparire un carisma? Beh! Mi dispiace tanto per lei! Ma i carismi non dipendono dall’uomo, ma l’uomo può fare molto per portarlo all’azzeramento, ma non può estirparne le radici! Questo purtroppo per lui o lei non può farlo, mi dispiace! Oggi abbiamo ricevuto il colpo più forte degli ultimi 60 anni! Ebbene sì! 60 anni di lavoro a favore dei ragazzi poveri ad abbandonati di Cerignola e non solo! Ma non importa, in qualche modo ci rialzeremo e andremo avanti! Oggi dico a quest’ombra, che i ragazzi ed i giovani a cui è stato negato il diritto ad una opportunità di lavoro, gridano nel silenzio dell’indifferenza, perché, se una persona muore, non importa a nessuno o ad alcuni che davvero gli volevano bene, figuriamoci una Istituzione! Don Bosco li perdoni, perché forse non si sono resi conto del male che hanno fatto!».