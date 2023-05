Colonia estiva per over 60 e portatori di handicap, da domani possibile presentare domanda

Il Comune di Cerignola intende organizzare nel mese di luglio la colonia marina per gli over 60 e portatori di handicap residenti nel territorio comunale pertanto, al fine di quantificare il numero dei partecipanti, si invitano gli interessati in possesso dei predetti requisiti a presentare le istanze redatte secondo l’allegato modello (Allegato A). La colonia marina sarà organizzata in numero 2 TURNI della durata ciascuno di 10 giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14:00. Il numero degli ammessi sarà di 50 per ogni turno. I modelli di domanda sono disponibili presso lo Sportello Welfare del Comune di Cerignola e sul Sito del Comune www.comunedicerignola.it. Le domande, debitamente compilate e corredate, a pena di esclusione, di certificazione medica, attestante il buono stato di salute e di copia del documento d’identità, potranno essere consegnate a mano allo Sportello WELFARE, sito al Piano Terra del Palazzo di Città, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il martedì ed il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18.30 a partire dal 23 maggio 2023 e sino al 05.06.2023.