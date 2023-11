Comprendere noi stessi con il personaggio di Amleto: l’incontro con il prof. Pugliese a Palazzo Fornari

Questo pomeriggio, alle ore 18.30, Palazzo Fornari ospiterà un circolo di riflessione tenuto dal prof. Giuseppe Pugliese, in collaborazione con il Club Unesco di Cerignola e con il patrocinio del Comune. Oggetto della discussione sarà uno dei più celebri protagonisti della tragedia shakespeariana: Amleto, definito in apertura un eroe, un intellettuale, un uomo di grandi contraddizioni. L’evento si propone l’obiettivo di analizzare i temi più importanti delle opere di William Shakespeare, sviluppi sui quali si costruisce ancora la vita dell’uomo moderno. Amleto, in particolare, è un mito che interessa la cultura contemporanea, perché con la sua complessità intrinseca dà prova di quanto sia articolato e indecifrabile l’agire umano. La tragedia omonima che lo vede protagonista fu scritta da Shakespeare tra il 1600 e il 1602, ed è ad oggi uno dei drammi più rappresentati nel teatro occidentale. L’intreccio è tutto proteso verso la ricerca dell’assassino del padre, il re che, in vesti di fantasma, ha svelato in sogno ad Amleto di essere stato ucciso da suo fratello. A partire da questo confronto onirico, Amleto vivrà nel turbamento dell’incertezza e del dubbio, in bilico tra il desiderio di vendetta e il bisogno di verità.

La riflessione sugli snodi principali del dramma e sui suoi numerosi monologhi, tra cui il più celebre soliloquio “Essere o non essere”, offrirà ai presenti uno spunto per immergersi nella profondità che questo dramma nasconde e per osservare le mille prospettive che apre sul mondo esterno. Il risultato di questi momenti sarà reso ancora più coinvolgente dalla lettura performante dei monologhi, ad opera degli attori Antonella Cirillo e Daniele Cifaldi. La Presidente del Club per l’Unesco, Rosaria Digregorio, introdurrà l’evento e gli interessati potranno parteciparvi liberamente.