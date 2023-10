Conclusa la XV edizione del Premio Zingarelli: ecco i vincitori di ogni sezione

Sabato 30 settembre a Palazzo Monte Fornari, a conclusione del cartellone estivo cerignolano, si è svolta la XV edizione del Premio Letterario Nazionale ‘Nicola Zingarelli’ tra gli applausi degli intervenuti e la soddisfazione degli organizzatori. “Un’edizione del premio letterario assai più pop” ha commentato sul palco l’assessore comunale alla Cultura Rossella Bruno apprezzando l’idea di trasformare l’usuale Lectio Magistralis in un dibattito aperto a cui, oltre ai rappresentanti dell’Accademia della Crusca e dell’Università, ha preso parte anche l’ironico ed eclettico attore Mingo De Pasquale. Presente in sala una interprete lis, Maria Di Giorgio, segno di un’inclusione sempre più ampia alla discussione. Nonché l’innovativa rappresentazione teatrale dei libri vincitori messi in scena dagli attori locali Antonella Cirillo, Lina Labia, Paola Parracino, Daniele Cifaldi. A rendere viva la serata, infine, gli intermezzi musicali dei cerignolani Antonio Piacentino, trombettista dal ricco curriculum nazionale, e il giovane cantautore Cesare Blanc che con la sua musica sta spiegando le ali verso un’importante carriera. Ed ecco chi si è aggiudicato gli ambiti premi nelle varie sezioni:

NON OMNIA POSSUMUS OMNES:

Carmela Cozzoli

motivazione: “Alla professoressa Carmela Cozzoli per la grande sensibilità culturale, per il lustro che ha dato al nostro territorio che travalicando le azioni formali, valorizza i giovani talenti dedicandosi alle azioni sociali e al volontariato”.

GABRIELLA ALFIERI

Motivazione: Coniugando l’attività universitaria con quella didattica e scientifica contribuisce a mantenere alto l’interesse per le “Scienze filologiche, linguistiche, letterarie e storico artistiche per il Meridione d’Italia”. L’attività di ricerca è rivolta ultimamente all’uso dell’italiano come lingua letteraria dei mass media.

POESIA INEDITA

III classificata: Ripalta Giordano con “Il silenzio delle cose”

motivazione: Attraverso un linguaggio semplice e immediato, l’autore compie un viaggio metafisico nel quale il silenzio si trasforma in forza universale che unisce il tempo passato e futuro.

II classificata: Elvira Trap (in arte Valeria Prat) con “Ancora una volta”

Motivazione: Lo smarrimento iniziale della lirica, scivola in uno slancio pregno di speranza. La scrittura colta e raffinata accompagna nel vivere emozioni.

I classificato Gianni Terminiello con Clessidra notturna (Tempus fugit)

Motivazione: Poesia ricca di risonanze letterarie, lessico curato ed elegante, il tema profondo del tempo è affrontato con smarrimento e dissolvenza attraverso un’elegia soffusa. L’universalità del tempo che scorre attribuisce alla lirica un carattere meditativo.

NARRATIVA EDITA

III CLASSIFICATO Raffaele Valentini I fiori sono righe rosse e bianche. (Porto Seguro).

motivazione: Lettura scorrevole con un ricco lessico, vocabolario ampio e corretto. Ottima la narrativa nell’evoluzione dei personaggi con assoluta padronanza stilistica. In più passaggi siamo vicini alla prosa poetica.

II CLASSIFICATO Alfonso Santamaria, con ‘A Dio per sempre’ (Amazon Italogistica)

motivazione: Ben articolato l’intreccio narrante; lettura fluida e coinvolgente. L’esposizione e l’uso della lingua reggono bene, lo stile narrativo quasi musicale. Il dilemma sul disegno divino viene risolto con la fede.

I CLASSIFICATO: Maria Pia Romano con Le stagioni del viaggio (Besa Muci)

motivazione: Testo ricco di riflessioni profonde. La gran…

IO FACCIO CULTURA:

MINGO DE PASQUALE

motivazione: Attore di teatro e cinema, trasporta in video le passioni che animano le associazioni di cui è testimonial. Da scrittore ha pubblicato libri di formazione.

TRIFONE GARGANO

motivazione: “con grande proprietà di linguaggio viaggia nella letteratura attraversando i territori facendo le pulci a Dante, Pasolini e Manzoni”.

ROSARIO COLUCCIA

motivazione: Accademico Ordinario della Crusca, secondo pugliese dopo Zingarelli (1923) autore di oltre 220 pubblicazioni scientifiche è fulcro della lessicografia italiana e dialettale.

FLORIANA CONTE

Motivazione: Insegnando Storia dell’arte moderna e Storia dell’arte contemporanea unisce attraverso la ricerca e la didattica l’Arte e la letteratura italiana.

ROSARIA ALBANESE

motivazione: per il profuso impegno e la capacità di far emettere un francobollo commemorativo nel centenario del vocabolario della lingua italiana.

PREMIO DEL PRESIDENTE

Cesare Blanc

motivazione: Con la totale semplicità del bel canto, coniuga i sentimenti con l’armonia e la cultura.

SEZIONE SCUOLE:

SEZIONE POESIA SCUOLA PRIMARIA

2° Circolo “Guglielmo Marconi” di Cerignola Classe 5° D

Alunna: Aurora Arcieri

Titolo opera: Tu donna

SEZIONE POESIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Istituto comprensivo Di Vittorio-Padre Pio di Cerignola I Classe 3°

Alunna: Luana Longo

Titolo opera: Urlo silenzioso

MENZIONE SPECIALE

Istituto comprensivo Di Vittorio-Padre Pio di Cerignola

Opera in collettiva presentata dalla classe 1° F

Titolo opera: La pace finalmente

SEZIONE POESIA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Liceo Classico “Zingarelli” di Cerignola Classe 2° C

Alunna: Marina Petrarota

Titolo opera: Il mare nell’anima

SEZIONE RACCONTO BREVE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

IIS “Augusto Righi” di Cerignola Classe 1° Liceo Scienze Applicate

Alunna: Grieco Federica

MENZIONE SPECIALE

ITET “Dante Alighieri” di Cerignola Classe 1° A Grafica

Alunno: Alessandro Stamate.