Confisca definitiva di beni per un ammontare di 400mila euro ad un pregiudicato di Cerignola

La Direzione investigativa antimafia ha dato esecuzione a un decreto di confisca definitivo, per un ammontare di 400mila euro, emesso dalla Corte di Appello di Bari, nell’ambito delle misure di prevenzione a carico di un noto pregiudicato di Cerignola, in provincia di Foggia. Il destinatario del provvedimento, personaggio di spicco del tessuto criminale dauno e già condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso, è stato ritenuto soggetto connotato da pericolosità sociale qualificata in ragione dei gravi reati di cui si è reso responsabile. Le indagini patrimoniali – avviate dalla Dia di Bari sotto la direzione della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia e già condivise dal Tribunale-Sezione Misure di Prevenzione di Foggia – hanno permesso agli inquirenti di dimostrare che gli investimenti effettuati nel corso degli anni sono i proventi di attività illecita.