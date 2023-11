Consiglio comunale del 30 novembre, integrati altri punti all’ordine del giorno

In seguito alla richiesta di convocazione urgente del Consiglio Comunale inoltrata dal sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, e datata al 27 novembre, la Presidenza del Consiglio provvede ad inserire ulteriori punti all’ordine del giorno per il Consiglio Comunale del 30 novembre prossimo. Secondo quanto previsto dall’articolo 44 comma 4 del regolamento, infatti, “per le adunanze convocate d’urgenza, l’avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione”, ma, come recita il comma 7 del medesimo articolo, “i motivi di urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all’ordine del giorno possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo o ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso”. Pertanto, pur esprimendo dubbi sull’urgenza di alcuni punti inseriti all’ordine del giorno, il Presidente avv. Sabina Ditommaso, come da Regolamento, provvede all’integrazione richiesta in attesa che sia il Consiglio Comunale ad esprimersi.

Posto che è stata già fissata una data di Consiglio per il giorno 30.11.2023 e al fine di contenere l’esborso economico derivante dalla fissazione di due date di Consiglio Comunale INTEGRA i punti all’ordine del giorno, del Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, previsto per giovedì 30 novembre 2023 alle ore 15:00 in prima convocazione e occorrendo il giorno 1 dicembre 2023 alle ore 16:00 in seconda convocazione, in Aula Consiliare del Palazzo di Città, come segue:

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti (27.09.2023-28.09.2023) art. 67 del Regolamento del Consiglio Comunale;

2. Approvazione del Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2024-2026 ai sensi dell’art. 170, comma 1 del D.Lgs. 267/00;

3. Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023-2025-art.175, comma 4, del d.lgs. n.267/2000, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 190 del 10.10.2023 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000);

4. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 198 del 24.10.2023 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000);

5. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 223 del 14.11.2023 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000);

6. Art. 175, comma 2, d.lgs. n. 267 del 18.08.2000-Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e approvazione relazione tecnico finanziaria verifica equilibri finanziari per l’esercizio finanziario 2023 2° monitoraggio semestrale (artt.147 quinquies e 193 T.U.E.L. e art. 23 Regolamento controlli interni D.C.C. n. 54 del 29/06/2023);

7. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Proposta di delibera in atti n. 82 del 14.09.2023;

8. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 428/03/2023 del 14/04/2023 della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Foggia;

9. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000. Proposta di delibera in atti n. 98 del 10.11.2023;

10. Approvazione del Programma comunale per il Diritto allo studio (L.R. 31/2009). Annualità 2024.