Consiglio comunale di lunedì 6: Manfredonia e Arca Capitanata aderiscono alla CUC del Tavoliere

È tornato a riunirsi nella giornata di lunedì 6 marzo il consiglio comunale per approvare debiti fuori bilancio, presa d’atto di adesione del Comune di Manfredonia e ARCA Capitanata alla Centrale Unica di Committenza (CUC) del Tavoliere, ampliamento pista ciclabile Via Tiro a Segno e discutere le interrogazioni poste dal Consigliere Netti Nicola di Fratelli d’Italia.

Ritorna nelle parole dei consiglieri la questione del concorso di ufficiale di anagrafe, per la quale Rino Pezzano ricorda di aver posto, come gruppo, un quesito al segretario generale: ovvero se ci sia o no incompatibilità del Rup (responsabile unico del procedimento) a svolgere tale ruolo nel momento in cui c’è un parente tra i partecipanti al concorso. Infatti, proprio il concorso avrebbe visto vincitore un parente del Rup, la dirigente comunale Daniela Conte. L’accaduto, oltre a provocare critiche da parte delle opposizioni, avrebbe dato luogo a qualche mal di pancia anche all’interno della maggioranza stessa.

Sull’ok (all’unanimità) all’adesione alla Centrale Unica di Committenza (Cuc) del Tavoliere da parte del Comune di Manfredonia e ARCA Capitanata, sempre il vicesindaco della passata amministrazione ha rivendicato la bontà di quanto fatto in passato. «L’istituzione della Cuc fu al centro di molte polemiche dell’allora opposizione all’amministrazione Metta. Noi andammo avanti, convinti che questo strumento potesse diventare nel tempo punto di riferimento per molti enti della nostra provincia, e non aderimmo alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia. Oggi Bonito lo ritiene strumento importante di cui non si può fare a meno. Ci fa piacere – sottolinea Pezzano – che abbiano cambiato idea». Passa all’unanimità anche l’ampliamento della pista ciclabile di via Tiro a Segno e si votano anche i debiti fuori bilancio.