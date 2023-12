Convocato per domani un corposo Consiglio comunale a Cerignola

Il Presidente ha convocato il Consiglio comunale, in seduta urgente, per venerdì 29 dicembre 2023, alle ore 09:30 in prima convocazione e occorrendo per sabato 30 dicembre alle ore 10:30 in seconda convocazione, in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Comunicazioni-proposta in atti n. 104;

2. Approvazione del verbale della seduta precedente (30.11.2023). Art. 67 del Regolamento del Consiglio Comunale-proposta in atti n. 131;

3. Analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Cerignola ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.-proposta in atti n. 114;

4. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 227 del 30.11.2023 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000)-proposta in atti n. 121;

5. Art. 175, comma 2 e 3, lett. a), D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000-Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025-proposta in atti n. 127;

6. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 544/06/2020 del 26/02/2020 della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Foggia-proposta in atti n. 112;

7. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 2562/2019 del 07/06/2019 della Corte di Giustizia Tributaria Regionale di Puglia Sezione Distaccata di Foggia-proposta in atti n. 117;

8. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000. Sentenza n. 686/06/2020 del 04/12/2019 della Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Foggia-proposta in atti n. 118;

9. Relazione su ricognizione periodica andamento gestionale dei servizi pubblici locali ex art. 30 D.Lgs. n. 201/2022-proposta in atti n. 124;

10. Aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF per l’anno 2024-Conferma dell’aliquota unica-proposta in atti n. 86;

11. Adozione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2024-Conferma-proposta in atti n. 100;

12. Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2024/2026 (art. 3, c. 55, L. 24 dicembre 2007, n.244)-proposta in atti n. 116;

13. Discussione e approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2024-2026 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)-proposta in atti n. 122;

14. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)-proposta in atti n. 123;

15. Approvazione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari 2024-2026 (Art. 58 del D.L. 25 Giugno 2008 n. 112 Conv. In L. 6 Agosto 2008, n. 133)-proposta in atti n. 125;

16. Approvazione di aggiornamenti al Regolamento comunale di contabilità-proposta in atti n. 126;

17. Approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e relativo Elenco Annuale 2024-proposta in atti n. 128;

18. Approvazione del Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2025/2026-proposta in atti n. 129.

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.