Convocato per mercoledì 27 settembre il Consiglio comunale di Cerignola

É stato convocato il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, per mercoledì 27 settembre 2023, alle ore 16:30 in prima convocazione e occorrendo per giovedì 28 settembre alle ore 17:30 in seconda convocazione, in Aula Consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Comunicazioni;

2. Interrogazione poste dal Consigliere Netti Nicola-Fratelli d’Italia;

3. Approvazione del verbale della seduta precedente (31.07.2023)-Art. 67 del Regolamento del Consiglio Comunale;

4. Approvazione del bilancio Consolidato dell’esercizio 2022 ai sensi dellart.11-bis, d.lgs. n. 118/2011;

5. Ratifica variazione di Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, adottata in via d’urgenza dalla Giunta Comunale con delibera n. 179 del 12.09.2023 (Art. 175, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000);

6. Ambito Territoriale di Cerignola-Approvazione del Piano Sociale di Zona 2022-2024 di cui all’art. 10 della L.R. n. 19/2006 e D.G.R. n. 353 del 14-03-2022 di approvazione del V Piano Regionale delle Politiche Sociali della Regione Puglia per il triennio 2022-2024;

7. Attestazione dell’interesse pubblico sulle richieste di rilascio di Permesso di Costruire presentate dalla Ditta Pugliese Investimenti Immobiliari S.R.L in deroga allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell’art.14 comma 1.bis del DPR n.380/2001 ed Autorizzazione al Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata al rilascio del relativo Permessi di Costruire;

8. Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 58 del 29.09.2021 avente ad oggetto “Presa d’atto dell’art. 36 della L.R. Puglia n. 52/2019, ad integrazione della N.T.A. dello strumenti urbanistico generale per gli interventi ex L.R. 20/1998 (TURISMO RURALE).Approvazione del progetto SUAP 0390956710-090062020-1922”-INTEGRAZIONE.

Ai sensi dell’art.1 del Regolamento per la ripresa audio-video delle sedute del Consiglio Comunale, approvato con delibera n. 10 del 22.12.21, si comunica che sarà visibile in streaming, sul sito del Comune, la diretta dello svolgimento dei lavori del Consiglio.