Coppa Italia di serie C, il Cerignola abbandona al primo turno: la Turris si impone 2-0

L’Audace Cerignola saluta la coppa Italia al primo turno: al “Liguori”, la Turris si impone 2-0. Come ampiamente nelle previsioni, Tisci opera un sostanzioso turnover nello schieramento di partenza: dei titolari abituali ci sono soltanto Tascone, D’Ausilio e Leonetti, mentre a Sosa spetta il compito di riferimento avanzato. Si rivedono fra gli altri Trezza in porta, Coccia in difesa e Bianco in mediana. Anche Caneo effettua turnover, conservando il 3-4-3 quale modulo tattico. È Tascone ad aprire le ostilità, cercando la conclusione buona dalla distanza (palla a lato) ed anche Sosa non trova la traiettoria giusta. Le squadre si affrontano con buon ritmo e provano ad offendere con regolarità, difettando però in precisione. Sosa si conferma fra i più attivi, al 24’ dalla distanza chiama alla deviazione in corner Fasolino; dall’altra parte Guida in area calcia fuori misura. L’ultima parte della prima frazione invece si segnala per diverse ammonizioni, è 0-0 all’intervallo.

Il match in avvio di ripresa prende una svolta: Sosa salta un difensore e col mancino fa la barba al palo, subito dopo viene concesso un rigore alla Turris – atterramento di Gonnelli su Pavone – e D’Auria infila Trezza, che pur aveva intuito la trasformazione (50’). Il Cerignola non riesce a reagire, anzi subisce cinque minuti più tardi il raddoppio: ancora D’Auria protagonista, palla soffiata a Gonnelli e sinistro preciso nel sacco. I corallini ormai in piena fiducia sfondano ancora, D’Auria serve Pavone che non riesce a servire il tris. L’ex Leonetti potrebbe invece accorciare, ma spedisce sul fondo a tu per tu con Fasolino (60’): nonostante gli ingressi di Malcore e Ruggiero, i gialloblù non pungono consentendo una agevole amministrazione per i campani, che invece sfiorano ancora la marcatura in due circostanze. Fasolino fa buona guardia su Prati e Carnevale in zona Cesarini, la Turris al triplice fischio festeggia la qualificazione.

Prima sconfitta in gare ufficiali per il Cerignola: la manifestazione tricolore non era un obiettivo primario, da ora in poi ci si potrà concentrare solo sul campionato, a partire dalla sfida al Benevento secondo in classifica di domenica 8 al “Monterisi”.

TURRIS-AUDACE CERIGNOLA 2-0

Turris (3-4-3): Fasolino, Maestrelli, Esempio (74’ Cocetta), Frascatore (65’ Musumeci), Rizzo F., Franco (79’ Primicile), Pugliese, Burgio, Pavone, Guida (74’ Scaccabarozzi), D’Auria (65’ De Felice). A disposizione: Iuliano, Pagno, Santarpia, Desiato, Nocchiero, Nocerino. Allenatore: Bruno Caneo.

Audace Cerignola (4-3-2-1): Trezza, Coccia, Allegrini (75’ Prati), Gonnelli, Rizzo A. (69’ Ruggiero), Tascone, Bianco, Sainz-Maza (61’ Ghisolfi), D’Ausilio, Leonetti (61’ Carnevale), Sosa (69’ Malcore). A disposizione: Krapikas, Fares, Tentardini, Vitale, De Luca. Allenatore: Ivan Tisci.

Reti: 50’ (rig.) e 55’ D’Auria (T).

Ammoniti: Pavone, Musumeci, Franco (T); Sainz-Maza, Sosa, Rizzo, Ruggiero (AC).

Angoli: 3-1. Recuperi: 0’ pt, 5’ st.

Arbitro: Di Francesco (Ostia Lido). Assistenti: Romagnoli (Albano Laziale)-Meraviglia (Pistoia). Quarto ufficiale: Femia (Locri).