Corsara a Benevento, la Mandwinery Pallavolo Cerignola concede il bis

Vince anche a Benevento la Mandwinery Pallavolo Cerignola che, nella sfida contro la formazione della ASD Volare, s’impone abilmente per 3 set a 0 e raggiunge il punteggio pieno in classifica dopo le prime due giornate del raggruppamento I del campionato di serie B2. Nessun cambio per le fucsia nello starting six rispetto alla gara del PalaDileo contro Matese con Altomonte e Co. che già dalle prime battute di gioco dimostrano una netta superiorità rispetto alle avversarie: il break iniziale delle pantere persiste sino alla chiusura del primo set sul 25-15 per le ofantine. Il secondo set vede ripetersi lo stesso canovaccio del precedente con Cerignola decisa a chiudere in fretta la pratica: sarà 25-12 per il 2-0 Mandwinery. La gara è sui giusti binari per permettere alcune rotazioni con gli ingressi delle giovanissime Alessia Napolitano e Monica Raffaele, provenienti dal settore giovanile cerignolano. Nel terzo e ultimo set, le locali di mister Feleppa provano a creare qualche grattacapo alle pantere con un parziale punto a punto. Sarà Pettinari a chiudere l’incontro, dando i 3 punti meritati a Cerignola.

Con questo bis di vittorie nelle prime di campionato, adesso ci si appresta a preparare il big match di sabato prossimo, a Bisceglie, contro Star Volley, uno dei collettivi favoriti per la promozione diretta in B1.