Costituito il Comitato Corso Gramsci a Cerignola

Pubblichiamo di seguito e integralmente un comunicato stampa nel quale si annuncia la costituzione del Comitato Corso Gramsci, nato per rappresentare le esigenze degli esercizi commerciali della zona in relazione ai lavori attualmente in corso per la realizzazione di una pista ciclabile e dei derivanti problemi che ne seguono, quali l’impossibilità di parcheggi per i potenziali clienti.

Si è costituito ufficialmente il Comitato Corso Gramsci con l’incontro a livello istituzionale con la presenza dell’assessore ai lavori pubblici Michele LASALVIA sulla problematica delle piste ciclabili lungo il corso Gramsci. Ringraziamo la disponibilità dell’assessore a partecipare alla riunione del Comitato e di aver già accolto la nostra richiesta di riorganizzare i lavori del rifacimento dei marciapiedi, dando la possibilità a noi tutti di poter lavorare tranquillamente durante tutto il periodo delle festività natalizie. Nell’incontro si è discusso ampliamente e a lungo delle piste ciclabili che escluderebbero in una zona come quella di corso Gramsci che è da tempo priva di servizi e divenuta zona precaria per cui ai consumatori, locali e soprattutto forestieri, va mantenuta la sicurezza di trovare almeno il posto dove parcheggiare le loro auto per fare acquisti, visto che la zona non ha passeggio pedonale. E questo vuol dire che se si cancella la possibilità di parcheggiare si impoverisce tutta la rete commerciale della zona. Dopo ampia discussione il Comitato ha deciso di indicare altre zone che possono compensare in parte la mancanza di parcheggi tradizionali. Le zone individuate e proposte all’assessore sono: piazza Pasquale Bona e largo Matera, arricchite di apposita segnaletica a favore degli acquirenti di altri Comuni limitrofi, facendo anche richiesta di arredo urbano (panchine e alberi) nello spazio antistante la chiesa del Carmine e per tutti i marciapiedi. Queste proposte saranno portate formalmente sul tavolo di discussione con l’assessore LASALVIA che si è reso disponibile al loro accoglimento da parte dell’Amministrazione comunale in carica.