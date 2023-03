Criminalità cerignolana, notevole l’infiltrazione nel tessuto socio economico

“La mafia del Gargano è caratterizzata da un’organizzazione fortemente familiare; la Società foggiana è strutturata in batterie piramidali, ognuna con un capo; la mafia di Cerignola è organizzata in squadre”. Così la commissione parlamentare antimafia, nella sua ultima relazione resa nota a inizio anno, figlia di una quarantina di audizioni svolte tra il 2019 e il 2022, ha sintetizzato le caratteristiche delle tre organizzazioni criminali che formano “la quarta mafia d’Italia” dopo Cosa nostra siciliana, ‘ndrangheta calabrese, camorra campana.

Analizzando la situazione di Cerignola, l’organismo parlamentare ha scritto che “dopo il processo Cartagine con sentenza definitiva nel ’97” (con decine e decine di condanne a secoli di carcere e ergastoli) “i mafiosi hanno ricomposto le rotture sociali, si sono uniti e compattati, sviluppando una politica meno predatoria rispetto al territorio di interesse; abbandonata l’estorsione selvaggia a vantaggio di altri metodi di arricchimento apparentemente senza vittime o privi di vittime comuni, come traffico di droga e grandi rapine. Tutto ciò appare come il frutto di una scelta condivisa tant’è che si assiste a un solo omicidio di tipo mafioso, dando luogo a un modello criminale particolarmente difficile da contrastare con gli strumenti classici, come dimostra l’assenza di altre condanne per mafia. Dismesso il pizzo, reato particolarmente indicativo del radicamento mafioso, si è puntato a sviluppare una sorta di connivenza, quasi un patto di mutuo soccorso, con la comunità: a tal proposito è opportuno riferirsi allo scioglimento del consiglio comunale” per sospette infiltrazioni mafiose nell’ottobre 2019, che segui quelli di Monte Sant’Angelo, Mattinata e Manfredonia e venne prima di Foggia dell’agosto 2021.

INFILTRAZIONI

Secondo la Direzione investigativa antimafia, poi, “La malavita cerignolana grazie al suo modus operandi sempre più complesso e sofisticato, si è subdolamente infiltrata e mimetizzata nei più importanti segmenti nell’ultima relazione relativa alla situazione del secondo semestre 2021. “La straordinaria capacità di mutare e rigenerarsi in modo strutturato, dando così continuità alle attività e ai traffici illeciti, ha consentito alla criminalità cerignolana di affermarsi non solo nel quadro provinciale ma su tutto il territorio nazionale e in alcune occasioni persino di superare i confini italiani.

MAFIA DEGLI AFFARI

Affermandosi quale mafia degli affari, la malavita cerignolana rappresenta l’unica realtà capace di non subire ripercussioni sotto l’aspetto degli equilibri interni a fronte dei riassetti e delle fibrillazioni in atto a Foggia e sul Gargano. Le ingenti disponibilità di mezzi e risorse economiche hanno consentito al gotha della criminalità cerignolana, una progressiva azione di espansione economica nel Foggiano e nella Bat, attraverso l’infiltrazione nel tessuto economico resa possibile da un efficace sistema di reimpiego e schermatura dei proventi illeciti”.

RAPINE, DROGA E ARMI

“L’area di Cerignola”, prosegue l’analisi della Dia, “si conferma epicentro per quella parte della criminalità comune legata alle azioni predatorie: rapine e furti di Tir e mezzi pesanti. Questo tipo di criminalità predatoria ha specifiche connotazioni che la qualificano anche su scala nazionale e che si possono riassumere nel pendolarismo, una spiccata efferatezza, nella specializzazione e mutevolezza degli assetti. Lo stesso dinamismo si riscontra nel settore delle armi e della droga, in cui la città di Cerignola si conferma snodo cruciale per l’intera Regione, anche grazie alla capacità di disporre di più canali di approvvigionamento”.

(tratto da La Gazzetta del Mezzogiorno)